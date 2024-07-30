ترامب: افتتاح الأولمبياد “مهين”

واشنطن: وصف المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب الاثنين حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس بأنه “مهين”.

وقال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز “أنا منفتح جدا لكنني أعتقد أن ما فعلوه كان مهينا”.

بدأ العرض الذي أثار الجدل بمشهد لأشخاص بينهم رجال بملابس نسائية يجتمعون حول مائدة، ليعيد إلى الأذهان لوحة العشاء الأخير للمسيح مع تلاميذه. واستنكر مجمع أساقفة فرنسا “مشاهد تنطوي على سخرية واستهزاء بالمسيحية”.

وأثار العرض انتقادات قوية عبر عنها سياسيون يمينيون متطرفون على الشبكات الاجتماعية، ولا سيما في فرنسا وإيطاليا.

وردا على سؤال حول نوع حفل الافتتاح الذي يود رؤيته في أولمبياد لوس أنجلس في عام 2028، إذا كان رئيسا في ذلك الوقت، قال ترامب “لن يكون لدينا “عشاء أخير” يُصوَّر كما فعلوا في ذلك اليوم”.

ونفى المدير الفني لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية توما جولي الأحد أن يكون العرض “مستوحى” من لوحة العشاء الأخير.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة المنظمة آن ديكان الأحد “النية لم تكن أبدا الحط من شأن أي مجموعة دينية. إذا شعر الناس بالإهانة فنحن آسفون حقا”.

(أ ف ب)