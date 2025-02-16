ترامب: الأمر يعود لإسرائيل بشأن التعامل مع حماس لكن بعد التشاور معي

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، إن الأمر يعود لإسرائيل بشأن قرار التعامل مع حركة حماس لكن بعد التشاور معي.

وأوضح ترامب، للصحافيين، تعليقا على إطلاق الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، إن “الخبر السار هو أنهم (الأسرى) في حالة جيدة جدا”.

وسلمت الفصائل الفلسطينية في غزة، السبت، 3 أسرى إسرائيليين، أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية والآخر الروسية، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي نقلتهم بدورها إلى الجيش الإسرائيلي ضمن الدفعة السادسة من الصفقة.

بالمقابل، أفرجت إسرائيل عن 369 أسيرا، بينهم 333 من غزة، ممن اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى 36 من أسرى المؤبدات.

وبشأن تصريحه قبل أيام عن دعوته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأن يفعل ما يشاء في غزة، أوضح أن ذلك كان بسبب تهديد حماس أنها لن تسلم الدفعة الأخيرة من الأسرى بموجب الاتفاق، لذلك أطلق ذلك التصريح.

وتابع أن حماس التزمت في النهاية بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، الذين قال إنه يبدو أنهم “في حالة جيدة جدا”.

ومضى قائلا إن “القرار في الخطوة التالية (بشأن حماس) سيكون لإسرائيل بالتشاور معي”.

وكانت حماس أعلنت تجميد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأسبوع الماضي، احتجاجًا على انتهاك إسرائيل للبروتوكول الإنساني للاتفاق، والذي شمل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتأخير عودة النازحين، ومنع دخول 400 كرفان (بيت جاهز) للإيواء، إضافة إلى عرقلة دخول المساعدات الطبية والغذائية.

وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، ويشمل ثلاث مراحل، تستمر كل منها 42 يومًا، على أن يتم التفاوض على كل مرحلة بشكل منفصل قبل البدء في التي تليها.

وتجري مصر وقطر وساطات مكثفة لإنقاذ الاتفاق، في ظل استمرار انتهاكات إسرائيلية وثغرات لوجستية حالت دون تنفيذ بنود المرحلة الأولى بالكامل.

وبشأن الحرب في أوكرانيا، قال ترامب إنه قد يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “قريبا جدا” لبحث وقف الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أنه يعمل بجد لتحقيق السلام، معربا عن اعتقاده أن كلا من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، يريد وقف القتال.

وأتي تصريحات ترامب، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وروسيا لإطلاق محادثات أولية في السعودية في الأيام القادمة، وفق وسائل إعلام أمريكية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشنّ روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

(الأناضول)