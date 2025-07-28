ترامب: الاتحاد الأوروبي سيرسل المزيد من المساعدات لغزة

اسكتلندا: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الأولوية القصوى في غزة هي إطعام الناس لأن “هناك الكثير من الناس يتضورون جوعا”، مضيفا أنه لن يتخذ موقفا بشأن دولة فلسطينية في الوقت الحالي.

وقال ترامب، متحدثا إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجعه للغولف في تيرنبري باسكتلندا، إن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون دولار، وسيتعين على الدول الأخرى زيادة مساهماتها.

وأضاف أنه ناقش هذه القضية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الأحد، وأبلغته أن الدول الأوروبية ستزيد مساعداتها بشكل كبير. وذكر أنه يعتزم أيضا مناقشة الوضع الإنساني مع ستارمر خلال زيارته اليوم.

وقال ترامب “نقدم الكثير من المال والكثير من الطعام، والدول الأخرى تزيد مساهماتها الآن. إنها فوضى عارمة. يجب أن يحصلوا على الغذاء والأمان الآن”.

ووافق ستارمر على ذلك قائلا “إنها أزمة إنسانية، أليس كذلك؟ إنها كارثة بكل المقاييس… أعتقد أن الناس في بريطانيا يشعرون بالاشمئزاز مما يشاهدونه على شاشاتهم”.

وقال ترامب إنه لن يعلق على مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم قيام دولة فلسطينية.

وانتقد ترامب أيضا حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لعدم موافقتها على إطلاق سراح المزيد من الرهائن، بين أحياء وأموات، وقال إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نهج إسرائيل يجب أن يتغير على الأرجح.

وكرر ترامب تعليقات مماثلة أدلى بها أمس، وقال “لقد أخبرت بيبي أنه ربما يتعين عليك القيام بذلك بطريقة مختلفة”.

وعندما سُئل عما إذا كان وقف إطلاق النار لا يزال ممكنا، قال ترامب “نعم، وقف إطلاق النار ممكن، ولكن عليك التوصل له، عليك إنهاؤه”. ولم يوضح ما يعنيه.

(رويترز)