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ترامب: الانحياز لسياسات بريكس المناهضة لأمريكا يستدعي فرض رسوم إضافية بنسبة 10%

منذ 20 دقيقة

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واشنطن:  قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن الدول التي تنحاز إلى “السياسات المعادية للولايات المتحدة” لدول مجموعة البريكس ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة.

وأضاف في منشور على موقع تروث سوشيال “أي دولة تنحاز إلى السياسات المعادية للولايات المتحدة الأمريكية لمجموعة بريكس ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة. لن يكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة. شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!”.

ولم يوضح ترامب أو يتوسع في الإشارة إلى “السياسات المعادية للولايات المتحدة” في منشوره.

كانت مجموعة بريكس تضم في بدايتها البرازيل وروسيا والهند والصين في أول قمة لها في عام 2009. ثم أضاف التكتل جنوب أفريقيا في وقت لاحق. وفي العام الماضي ضمت المجموعة لعضويتها كل من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات وإندونيسيا.

(رويترز)

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