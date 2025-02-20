ترامب: التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين «ممكن»

■ واشنطن – أ ف ب: رأى دونالد ترامب أنّه من «الممكن» التوصّل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين فيما يواصل الرئيس الأمريكي مشروعه الحمائي من خلال فرض رسوم جمركية، خصوصاً على الواردات من الصين.

وقال ترامب للصحافيين في الطائرة الرئاسية مساء الأربعاء إن الولايات المتّحدة أبرمت في 2020 «اتفاقية تجارية عظيمة مع الصين» وأنّ التوصّل إلى معاهدة جديدة اليوم أمر «ممكن».

وأضاف أن بين واشنطن وبكين «بعض المنافسة لكنّ العلاقة التي تربطني بالرئيس شي (جينبينغ) ممتازة». وردا على ذلك، دعت الصين واشنطن إلى ابداء «احترام متبادل» في حل النزاعات الاقتصادية.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غو جياكون «يجب على الطرفين حل مخاوفهما المتبادلة عبر الحوار والتشاور المستندين إلى المساواة والاحترام المتبادل».

وأضاف «لا رابح في الحروب التجارية والجمركية بل هي تساهم فقط في إلحاق الضرر في مصالح شعوب العالم بأسره.

ومنذ بداية ولايته الثانية في العشرين من كانون الثاني/يناير، جعل الرئيس الأمريكي من الرسوم الجمركية الأداة الرئيسية لسياسته الرامية إلى خفض العجز التجاري الأمريكي الكبير.

وفي مطلع شباط/فبراير، فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على كل المنتجات المستوردة من الصين التي تشكل البلد الذي يسجل أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة على صعيد السلع (295.4 مليار دولار في 2024 بحسب مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارية الأمريكية).

وشكّلت الولايات المتحدة وجهة لحوالي 15 % من صادرات البلاد في 2024 على ما أظهرت بيانات الجمارك الصينية. وردّت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على وارداتها الأمريكية من الفحم والغاز الطبيعي المُسال، و10% على النفط والسلع الأخرى (الآلات الزراعية والمركبات، وما إلى ذلك). إلا ان هذه التدابير أقل بالنسب من تلك التي فرضتها واشنطن.

وأمس قال هي يادونغ الناطق باسم وزارة التجارة الصينية إن «الصين تدعو الولايات المتحدة إلى عدم إشهار عصا الرسوم الجمركية في كل مرة واستخدامها كاداة إكراه».

ويوم الثلاثاء الماضي نددت الصين لدى «منظمة التجارة العالمية» بـ«صدمات الرسوم الجمركية» التي ينتهجها ترامب ما قد يؤدي إلى «انكماش عالمي».

وستفرض واشنطن كذلك اعتباراً من 12 آذار/مارس رسوما جمركية جديدة بنسبة 25% على وارداتها من الصُلب (الفولاذ) والألمنيوم.

وهدد دونالد ترامب كذلك بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% أو أكثر على مروحة واسعة من القطاعات اعتباراً من مطلع نيسان/أبريل من خشب البناء والمنتجات الحرجية فضلا عن السيارات وشبه الموصلات وصناعات الأدوية.

في ما يخص خشب البناء والمنتخبات الحرجية، قال الرئيس الأمريكي إنه «يبحث» في فرض هذه التدابير «بحدود الثاني من نيسان/أبريل».

وتفيد لجنة التجارة الدولية أن كندا المجاورة للولايات المتحدة هي مزود واشنطن الأول للأخشاب والمنتجات الحرجية وتشكل حوالي نصف الواردات الأمريكية في هذه المجال.

وفُرضت على كندا والمكسيك رسوم جمركية بنسبة 25% على جمل منتجاتهما لكن دونالد ترامب أعطت مهلة للبلدين حتى الأول من آذار/مارس قبل بدء العمل بهذه التدابير.

وقد يتجنب قطاع السيارات الرسوم في حال الاستثمار في مصانع في الولايات المتحدة على ما أكد ترامب. وقال «نريد أن نمنحهم الوقت للمجيء (…) نريد أن نمنحهم فرصة».

وحذّرت شركات صناعات السيارات الألمانية أمس الاول من خطر حصول «نزاع تجاري عالمي» يجعل في نهاية المطاف المستهلكين الأمريكيين يدفعون ثمنا أعلى لشراء سيارة.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه لا يرى «أي مبرر» لفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على منتجاته. وقال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش في واشنطن «البعض يقول إن الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي أعلى من تلك المفروضة على الواردات إلى الولايات المتحدة لكن البيانات تثبت أن ذلك غير صحيح. اقتصاد الاتحاد الأوروبي هو من الأكثر انفتاحاً في العالم مع دخول أكثر من 70% من الواردات دون رسوم».

وأكد أنه في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية سيرد الاتحاد الأوروبي «بحزم وسرعة».