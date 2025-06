ترامب: الحرب في أوكرانيا قد تنتهي “خلال أسابيع”- (فيديو)

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن الحرب في أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع أثناء لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض لبحث إنهاء النزاع.

وسعى ماكرون إلى إقناع ترامب إلى سد الهوة بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن كييف “يجب أن تشارك” في المحادثات بعدما فتح الرئيس الأمريكي محادثات مباشرة مع موسكو بشأن الحرب.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع للتوقيع على اتفاقية تمنح بلاده حصة من عائدات أوكرانيا من المعادن والموارد الطبيعية الحيوية.

وقال ترامب في تصريحات للصحافيين: “سألتقي الرئيس زيلينسكي في المكتب البيضاوي هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل لتوقيع الاتفاق”.

وأضاف: “بنود الاتفاق قيد التحضير. ونحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق نهائي. سيكون بشأن المعادن النادرة وأشياء أخرى مختلفة”.

وأردف أن زيلينسكي “يود أن يأتي إلى هنا للتوقيع عليه، وسيكون ذلك رائعًا”.

Trump says that deals are being finalized to end the conflict in Ukraine, and that as soon as next week, Zelensky may be coming to the US to sign an agreement.

Zelensky can cry all he likes. The war WILL end and Trump wants our $350 billion back.

February 24, 2025