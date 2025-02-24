سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب: الحرب في أوكرانيا قد تنتهي “خلال أسابيع”- (فيديو)

24 - فبراير - 2025

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واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن الحرب في أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع أثناء لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض لبحث إنهاء النزاع.

وسعى ماكرون إلى إقناع ترامب إلى سد الهوة بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن كييف “يجب أن تشارك” في المحادثات بعدما فتح الرئيس الأمريكي محادثات مباشرة مع موسكو بشأن الحرب.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع للتوقيع على اتفاقية تمنح بلاده حصة من عائدات أوكرانيا من المعادن والموارد الطبيعية الحيوية.

وقال ترامب في تصريحات للصحافيين: “سألتقي الرئيس زيلينسكي في المكتب البيضاوي هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل لتوقيع الاتفاق”.

وأضاف: “بنود الاتفاق قيد التحضير. ونحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق نهائي. سيكون بشأن المعادن النادرة وأشياء أخرى مختلفة”.

وأردف أن زيلينسكي “يود أن يأتي إلى هنا للتوقيع عليه، وسيكون ذلك رائعًا”.

وحول السياسة الخارجية الأمريكية أعلن ترامب أنه يقوم بـ”قطيعة حاسمة” مع السياسة التقليدية السابقة التي وصفها بأنها “بالغة الحماقة”.

وأضاف “إدارتي تقوم بقطيعة حاسمة مع قيم السياسة الخارجية المتعلقة بالإدارة السابقة، وبصراحة، مع الماضي. لقد ترشحت ضد مؤسسة بالغة الحماقة للسياسة الخارجية”.

(وكالات)

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  1. يقول polishman:
    فبراير 24, 2025 الساعة 7:19 م

    هذا الزيلينسكي يلعب برأسه ، كيف يقبل بيع بلاده مقابل ماذا، ليدفع البلد إلى الحضن الروسي في هذه الحالة أحسن من أن يرتمي في حضن الوحش الأمريكي الذي سيمتص كل الثروة و في الأخير يتركه لمصيره ، روسيا ستبقى حيث هي ، أمة أمريكا فشركات ستغادر يوماً ما ربما بعد أربع سنوات ..يجب على الاوكرانيين التخلص منه في أقرب وقت

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  2. يقول ملاحظ:
    فبراير 24, 2025 الساعة 7:32 م

    السيد ترامب هل لديك عصى موسى عليه السلام…..ام خرافات دجال

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  3. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 28, 2025 الساعة 6:17 م

    ههه وانتصر الدب الروسي يا بيلوسي 😎😁☝️

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