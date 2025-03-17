سياسة | دولي

ترامب: الرئيس الصيني قد يزور واشنطن في وقت ليس بعيدا

17 - مارس - 2025

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واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين إن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد يزور الولايات المتحدة خلال فترة ليست بعيدة لإجراء محادثات، في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية بين البلدين.

وكان ترامب قد فرض رسوما جمركية بنسبة 20 في المئة على جميع الواردات من الصين منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، منتقدا بكين لعدم وقفها تدفق المواد الكيميائية المستخدمة في صنع مخدر الفنتانيل، وهو سبب رئيسي للوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة.

وعبّر ترامب في الأسابيع الأخيرة عن تفاؤله بشأن إقامة علاقة جيدة مع شي، ولكن لم تظهر بوادر تُذكر على إحراز تقدم في مجموعة من القضايا التي تُثير الخلاف بين البلدين، بدءا من الرسوم الجمركية ووصولا إلى تايوان.

وتعترض الصين على الرسوم الجمركية، وتقول إنها اتخذت إجراءات جادة بشأن مكافحة المخدرات.

وقال ترامب “سيأتي …خلال فترة ليست بعيدة للغاية”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 17, 2025 الساعة 10:35 م

    ههه أوهام ترامب المتصهين الأرعن المجنون توحي له بخطب ود التنين الأصفر الصيني يا عيني ولكن هيهات هيهات هيهات الصين لن تغفر أبدا أبدا 😎☝️

    رد

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