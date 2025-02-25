ترامب: الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستبدأ الشهر المقبل

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين أن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستبدأ الشهر المقبل، منهيا تعليقا استمر لمدة شهر على الرسوم المخطط فرضها على الواردات، والتي قد تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي وتزيد من حدة التضخم.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “نحن نسير وفق الجدول الزمني المحدد للرسوم، ويبدو أن الأمور تمضي بسرعة كبيرة.”

وبينما كان ترامب يجيب على سؤال محدد بشأن الرسوم التي ستفرض على أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، شدد أيضا على أن الرسوم “المتبادلة” التي يعتزم فرضها، ستبدأ في موعدها المحدد.

وأضاف ترامب: “الرسوم تمضي قدما في وقتها المحدد، وفق الجدول الزمني.”

ويؤكد ترامب أن الدول الأخرى تفرض رسوما جمركية غير عادلة تضر بالتصنيع المحلي والوظائف في الولايات المتحدة، وأثارت تهديداته المتكررة بفرض الرسوم مخاوف بين الشركات والمستهلكين من تباطؤ اقتصادي وزيادة في معدلات التضخم. لكنه يصر على أن هذه الرسوم ستدر إيرادات تسهم في تقليص العجز في الميزانية الاتحادية وخلق وظائف جديدة.

وقال ترامب: “بلدنا سيكون في وضع مالي قوي وغني مرة أخرى.”

ويرى معظم الاقتصاديين أن تكاليف هذه الرسوم ستتحملها بشكل أساسي الشركات المصنعة مثل شركات السيارات التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية والمواد الخام مثل الصلب والألومنيوم، والتي فرض ترامب عليها بالفعل تعريفات بنسبة 25%.

(أ ب)