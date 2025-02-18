ترامب: الرسوم الجمركية على وارداتنا من السيارات ستبلغ حوالى 25%

بالم بيتش، فلوريدا (الولايات المتحدة): قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنّ الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على السيارات المستوردة ستبلغ حوالى 25 في المئة، وذلك ردّا على أسئلة صحافيين حول تعرفات يتطلّع إلى إعلانها بحلول 2 أبريل/ نيسان المقبل.

وقال للصحافيين في مارالاغو إن الرسوم الجمركية “ستكون نحو 25 في المئة وسترتفع بشكل كبير خلال عام”، مضيفا أنه يريد منح شركات الوقت لدخول السوق الأمريكية.

(أ ف ب)