اقتصاد | أخبار

ترامب: الرسوم الجمركية على وارداتنا من السيارات ستبلغ حوالى 25%

18 - فبراير - 2025

حجم الخط
1

بالم بيتش، فلوريدا (الولايات المتحدة): قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنّ الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على السيارات المستوردة ستبلغ حوالى 25 في المئة، وذلك ردّا على أسئلة صحافيين حول تعرفات يتطلّع إلى إعلانها بحلول 2 أبريل/ نيسان المقبل.

وقال للصحافيين في مارالاغو إن الرسوم الجمركية “ستكون نحو 25 في المئة وسترتفع بشكل كبير خلال عام”، مضيفا أنه يريد منح شركات الوقت لدخول السوق الأمريكية.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ملاحظ:
    فبراير 19, 2025 الساعة 6:04 ص

    ترامب: الرسوم الجمركية على وارداتنا من السيارات ستبلغ حوالى 25% ……..هذه النسبة قليلة السيد ترامب عليك برفعها اكثر …

    رد

أخبار ذات صلة

ترامب يعلق فرض رسوم بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو
26 - مايو - 2025
الاتحاد الأوروبي: التجارة بين التكتل وأمريكا تتطلب الاحترام وليس التهديد
23 - مايو - 2025
تراجع حاد لأسهم أوروبا بسبب تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية
23 - مايو - 2025
أمريكا تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الصين
11 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية