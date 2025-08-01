ترامب: الضربات الروسية الأخيرة على أوكرانيا “مثيرة للاشمئزاز”

واشنطن: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات التي شنّتها القوات الروسية، ليل الأربعاء–الخميس، على أوكرانيا، والتي أوقعت ما لا يقلّ عن 16 قتيلاً، بأنها “مثيرة للاشمئزاز”، مؤكداً عزمه على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لجارتها.

وقال ترامب للصحافيين: “روسيا، أعتقد أنّ ما يفعلونه مثير للاشمئزاز. أعتقد أنّه مثير للاشمئزاز”، مضيفاً: “سنفرض عقوبات. لا أعلم إن كانت العقوبات تزعجه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، لكنّنا سنفرضها”.

كما أعلن الرئيس الأمريكي أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذي يزور إسرائيل حالياً، سيتوجّه إلى روسيا حال انتهاء مهمّته في الشرق الأوسط.

وسبق لويتكوف أن التقى مرات عدّة بالرئيس الروسي.

وكان ترامب قد أمهل روسيا حتى نهاية الأسبوع المقبل لوقف القتال في أوكرانيا، وذلك تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.

ويدرس الرئيس الأمريكي حالياً فرض عقوبات “ثانوية” على روسيا، وهي عقوبات تستهدف عملياً الدول التي تشتري من موسكو النفط تحديداً، وذلك بهدف تجفيف هذا المصدر الأساسي لإيرادات آلة الحرب الروسية.

وانتقد ترامب الهند تحديداً بسبب وارداتها من الهيدروكربونات والأسلحة الروسية.

وإثر عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير، أعرب ترامب عن استعداده للتفاوض مع الرئيس الروسي، وحاول التقارب معه، كما انتقد المساعدات الضخمة التي قدّمتها واشنطن لكييف في عهد سلفه جو بايدن.

لكنّ ترامب أعرب، منذ ذلك الحين، عن “خيبة أمل” من بوتين، الذي لم يوافق على وقفٍ لإطلاق النار تطمح إليه كييف وواشنطن.

(أ ف ب)