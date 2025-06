ترامب: العمل مع روسيا “أسهل” منه مع أوكرانيا حول مفاوضات السلام- (فيديو)

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه يجد التعامل مع روسيا “أسهل” من التعامل مع أوكرانيا في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وإنه يثق في فلاديمير بوتين.

وقال ترامب “أصدقه. بصراحة أجد التعامل مع أوكرانيا أكثر صعوبة وهم لا يملكون الأوراق. قد يكون التعامل مع روسيا أسهل”.

Trump on Putin: “I think we’re doing very well with Russia. But right now they’re bombing the hell out of Ukraine. I’m finding it more difficult, frankly, to deal with Ukraine. And they don’t have the cards … in terms of getting a final settlement, it may be easier dealing with… pic.twitter.com/t1fU3pgzX0

— Aaron Rupar (@atrupar) March 7, 2025