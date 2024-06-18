ترامب القديم الجديد

ها هو يعود بقوة من جديد إلى واجهة الأحداث وليس مستبعدا أن يعود حتى إلى البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ترامب قادر دائما على البقاء في صدارة الأحداث سواء وهو يحاكم ويدان في قضايا عديدة تنظر فيها المحاكم الأمريكية أو وهو يناكف غريمه جو بايدن. هو أيضا لا يترك أحدا على الحياد فالكارهون له لا يدّخرون جهدا أبدا في إظهار كم يبغضونه ويتمنون اختفاء الكابوس الذي تمثله عودته المحتملة إلى الرئاسة، فيما لا يرى فيه جمهوره إلا منقذا ومقاتلا شرسا ضد المتآمرين ضده من منظومة الحكم العميقة، في وقت ينقسم فيه أنصاره داخل الحزب الجمهوري بين معجب وخائف وطامع.
ربما لم تثر شخصية سياسية أمريكية من الجدل الصاخب ما أثاره ويثيره دائما هذا الرجل الذي يمثل ربما «النموذج الأمثل» للشعبوية في عالم السياسة اليوم، وفي نفس الوقت، لعجرفة العنصر الأبيض في الولايات المتحدة والغرب عموما وشعوره بالتفوّق على ما عداه من أعراق وثقافات.
لا ندري ما الذي تغيّر في الرجل بين 2024 و2016 حين بدأت وقتها تصدر للحديث عن هذه «الظاهرة» عديد الكتب في أمريكا وخارجها، ومن بينها كتابان صدرا في باريس عام 2016 (التي للمفارقة تتصاعد فيها حاليا موجة يمينية شعبوية) حين تولى الرئاسة آنذاك فائزا على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة. الكتاب الأول رواية خيالية ساخرة وصاحبه مجهول (أودع مسوّدته عند دار نشر باسم مختلق هو «ديك جوكرز» ثم اختفى لكن هذه الدار أعجبت بما كتبه فطبعته تحت عنوان «الحقيقة حول دونالد ترامب») أما الثاني فقد صدر تحت عنوان «ما يدور في رأس دونالد ترامب» للصحافية الفرنسية الأمريكية «آن تولوز» التي عملت لسنوات مراسلة لإذاعة فرنسا الدولية في أمريكا الشمالية.
الرأي العام العربي، وربما حتى الدولي، لم يعد يعير كثير اهتمام للفروق بين بايدن وترامب في الانتخابات المقبلة بعد كل ما كشفه العدوان الوحشي على غزة
في كتاب الرواية الخيالية تسأل سيدة في منتصف العمر ترامب «سيد ترامب إذا ما انتخبت رئيسا كيف لنا أن نعرف أنك ستفي حقيقة بالأشياء التي وعدت بها؟» فيأتيها الجواب: «سؤال مثالي، مثالي تماما.. وإذا كنت تريدين جوابا على هذا السؤال فأنا أقترح عليك بكل بساطة أن تسألي زوجاتي السابقات لتعرفي إذا كنت حقا أفعل الأشياء التي أعد بها، وأنا أضمن لك بأنهن سيقلن لك (نعم) وقد يضفن أن هذا هو السبب الذي دفعهن لطلب الطلاق»!!.
ويسأله آخر في اجتماع حاشد «هل لكم أن تعطوني ثلاثة أسباب تجعلني أصوت لكم سيد ترامب؟».. فيقول إن السبب الأول أن لا وجود لأحد غيره أبدا له من الجسارة ما يجعله يقف وجها لوجه أمام هؤلاء السياسيين لمكافحة الإرهاب ووضع حد لنفوذ الصين وروسيا والصين والكف عن اتخاذ القرارات الحمقاء لغزو دول مثل العراق وأفغانستان وليبيا، أما السبب الثاني هو أنه يريد منح فرص العمل للأمريكيين وليس للصينيين وأن يعيد الجنود الأمريكيين إلى البلاد عوض عودتهم في توابيت، والسبب الثالث هو أنه المرشح الوحيد الذي سيستمع إليه ويحترمه بوتين والمستشار الألماني والرئيس الصيني ورئيس كوريا الشمالية.
أما في الكتاب الثاني «الجدّي» فتقول الكاتبة إنه يكفي النظر إلى نتائج عمليات سبر الآراء في العقدين الماضيين لنعاين نفور الأمريكيين من مؤسساتهم فثلثا الأمريكيين أو أكثر لا يثقون لا في الكونغرس ولا في الرئاسة ولا في المحكمة العليا ولا في الإعلام، لتخلص إلى أن «ترامب يصل مثل ثور أمريكي (بيسون) وسط قطيع، وثور إلى حلبة مصارعة، و (الشريف) في فيلم رعاة البقر، إنه شخص مماثل تماما للأساطير الأمريكية».
وتضيف الكاتبة أن «(خلافا لكل التوقعات) يمكن أن يكون فعلا شعار ترامب فقد بعثر الرجل كل قواعد السياسة، كما بعثر قطاع العقارات والتلفزيون برهانات لم تكن دائما رابحة». واعتبرت أنه «لا يمكن فهم ظاهرة ترامب دون نظرة إلى الجغرافيا، فبين واشنطن ونيويورك وميامي ولوس أنجلس فضاء كبير مثل قارة بأكملها تشعر بأنه جرى تجاهلها، وحتى احتقارها من قبل نخبة البلاد والمراقبين الدوليين (..) ولا يمكن أن نفهم ظاهرة ترامب دون العودة إلى التاريخ وكيف ولدت الولايات المتحدة من ثورة ضد النظام القائم وامتدت بفضل باحثين عن الثروة (..) ولا يمكن فهم ظاهرة ترامب إذا لم ندرس سوسيولوجية هذا البلد المكوّن من موجات هجرة متعاقبة من مجموعات قوية تشعر كل واحدة بأنها مهددة من الأخرى (…) وأخيرا هناك الاقتصاد، العنصر المحدّد بالنسبة للناخبين، وهو مجال أثبت فيه ترامب كفاءة معينة حين ضاعف بـ4500 مرة حجم استثماراته التي انطلق بها».
الأكيد اليوم أن الرأي العام العربي، وربما حتى الدولي، لم يعد يعير كثير اهتمام لكل ما سبق ولا للفروق بين بايدن وترامب في الانتخابات المقبلة بعد كل ما كشفه العدوان الوحشي على غزة. قد تكون المنافسة بينهما للأمريكيين هي بين السيئ والأسوأ ولكنها بالنسبة إلى العرب والفلسطينيين: كل واحد أسوأ من الآخر.
كاتب وإعلامي تونسي
صهيوني نازي فاشي مجرم فاسد، ☹️😶☝️
تبنى ترامب شعار “Make America Great Again” خلال حملته الانتخابية في 2016، وهو شعار يعكس وجهة نظره بأن أمريكا فقدت بعضًا من عظمتها، و يعكس أيضا رغبة في العودة إلى قيم معينة يعتقد ترامب وأنصاره أنها كانت جزءًا من عظمة أمريكا في الماضي، معبرا بذلك عن رؤية تشمل الاقتصاد، السياسة بشقيها الداخلي و الخارجي، الأمن القومي، الإنتاج الثقافي والفني والعديد من الجوانب الأخرى. ومن الأشياء اللافتة أيضا، استخدام ترامب المتكرر لكلمة ” Fake” والتي يستهدف بها وسائل الإعلام التي يعتبرها غير عادلة أو منحازة ضده، وكذلك السياسيون المعارضون سواء كانوا من الحزب الديمقراطي وأحيانًا حتى بعض الجمهوريين الذين انتقدوه أو لم يدعموه، كما طالت هذه التهمة أيضا التحقيقات والادعاءات والشائعات التي استهدفته ،لا بل أن حتى بعض الجوانب الثقافية والفنية (بما في ذلك بعض العاملين في هذين المجالين) لم تسلم من اتهامات ترامب وأنصاره، حيث يرون أنها قد أصبحت مفرطة في التسييس أو تجارية بحتة أو مبالغ في تقدير قيمتها وتأثيرها، وبالتالي “مزيفة” أو غير حقيقية من وجهة نظرهم…
…وفي المقابل، لايتورع ترامب في استخدام “التزييف” إذا كان يخدم أسلوبه في التواصل والتأثير، كما فعل حين نشر تغريدة على حسابه في تويتر مع صورة معدلة له يظهر فيها وجهه على جسم شخصية “روكي بالبوا” المفتولة العضلات والتي جسدها الممثل سيلفستر ستالون في سلسلة أفلام “روكي” الشهيرة. هذه التغريدة ربما كانت بمثابة تلميح ضمني لشعاره “Make America Great Again” ورغبته في تصوير نفسه كرمز للقوة والتحدي، مشبّهًا نفسه بشخصية روكي التي تمثل الكفاح والانتصار على الصعاب. أو ربما، هي محاولة لسبر آراء الناس حول ما إذا كانت الإضافات التي منحته الصورة المعدلة، تجعل منه القائد و الظاهرة “الحقيقية” والمكتملة التي يبحث عنها أنصاره في مخيلتهم، والتي تمثل التجسيد الحقيقي لمدلول شعاره المحبب.
بايدن كالثعلب , وترامب كالذئب !
كلاهما يدعمان الصهيونية !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
يا سي محمد كريشان (التونسي)، الذي يعمل في أهم وسيلة إعلام في نظام دول مجلس التعاون في الخليج (العربي/الفارسي/الإسلامي)،
حقيقة لم أفهم زاوية رؤية، أهل (الإعلام)، هل (دونالد ترامب) النصّاب في تنفيذ كل عقود المقاولات التي نفذها، لأن هذه هي طبيعة المُتحايل على (القانون)، حتى لا يدفع ضرائب ورسوم وجمارك، هو المشكلة،
أم المشكلة عجرفته/صراحته في المطالبة بحقوق الدولة /الشركة/الأسرة التي يُمثلّها في الناتو أو الأمم المتحدة، أم المشكلة علاقته (المختلفة) مع (روسيا) أو (كوريا) الشمالية؟!
تعليقاً على ما ورد تحت عنوان (ترامب القديم الجديد) https://www.alquds.co.uk/?p=3358354
بمعنى آخر لماذا، أختار الإعلامي حبيب (دونالد ترامب) الذي طردته فوكس نيوز، صاحب تطبيق (تيليغرام) الذي أختار إحدى دول مجلس التعاون، لإطلاق تطبيق عن المحادثة/التواصل/الإعلام
https://youtu.be/1Ut6RouSs0w?si=IpzfNQk3hIsJtaRs
إلى صباح ترجمة، ولغة، وفهم ووعي، وفق مفاهيم وحكمة وعدالة (لغة القرآن وإسلام الشهادتين)،
من وجهة نظري، أفضل مركز استقبال مكالمات أي إنسان (ة) في حاجة إلى مساعدة، أو خدمة، في أي دولة تحترم الإنسان (ة) والأسرة والشركة المُنتِجة/العالة (فيها)، يوافق حاجات Global Citizen environment كما هي في (الحج)، على سبيل المثال، ستجده في عام 2024 (السعودية)، بلا منافس،
الكاتب الإعلامي المحترم كريشان ، نتوقع من اساتذة مثل حضرتكم توخي الدقة عند تناول بعض القضايا خاصةً تلك التي تسعى الى فهم سيرورة الحدث ومآلاته والمستقبل ، مجموعات الصهيونية المسيحية هي اهم فئة انتخابية عند ترامب ، هؤلاء اكثر تطرفًا من الاسرائيليين انفسهم بكثير ، وبالتالي حتما هو ليس مثل بايدن ، هو اسوأ بكثير ، من حسن الحط انه ليس في الرئاسة في هذه الحرب على غزة ، والا لكانت اعداد القتلى والجرحى والدمار أضعافًا مضاعفة . هو نفسه صرح قبل ايام تصريحات في هذا المعنى .