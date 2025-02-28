ترامب: المحادثات الجارية بشأن غزة تمضي بشكل “جيد للغاية”

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن هناك “محادثات تمضي بشكل جيد للغاية” بشأن غزة، وذلك ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عن مستقبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
لكنه لم يتطرق لتفاصيل.
ودخل اتفاق من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني ونتج عنه تسليم 33 من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة ونحو ألفي أسير ومعتقل فلسطيني من سجون إسرائيل.
ومن المقرر أن تنتهي في غضون يومين المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي مدتها ستة أسابيع. وقالت إسرائيل يوم الخميس إنها سترسل مفاوضين إلى محادثات في القاهرة سعيا لتمديد المرحلة الأولى.
وسئل ترامب عما إذا كانت المرحلة الثانية ستأتي بنتائج.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “سنرى ما سيحدث. لا أحد يعرف حقا، لكننا سنرى ما سيحدث. لدينا بعض المحادثات الجارية الجيدة للغاية”.
وجدد ستارمر دعمه لحل الدولتين الذي يدعو إلى إنشاء دولة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة إلى جانب إسرائيل.
وقال ستارمر في المؤتمر الصحافي، عندما سُئل عن اقتراح ترامب بالسيطرة الأمريكية على قطاع غزة والتهجير الدائم للفلسطينيين “نعم أعتقد أن حل الدولتين هو في النهاية السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة”.
وتلقى مقترح ترامب استنكارا عالميا بوصفه مقترحا للتطهير العرقي.
(وكالات)
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
( ربنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا انك انت العزيز الحكيم) الممتحنه ايه 5
علي بعدآلاف الاميال عن فلسطين يتحدثون ويدعمون الكيان الصهيوني
لقتل أهل فلسطين
ونقرأ الايه وكأنها تتحدث عن حالنا الان
حسبنا الله ونعم الوكيل