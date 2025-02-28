ترامب: المحادثات الجارية بشأن غزة تمضي بشكل “جيد للغاية”

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن هناك “محادثات تمضي بشكل جيد للغاية” بشأن غزة، وذلك ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عن مستقبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

لكنه لم يتطرق لتفاصيل.

ودخل اتفاق من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني ونتج عنه تسليم 33 من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة ونحو ألفي أسير ومعتقل فلسطيني من سجون إسرائيل.

ومن المقرر أن تنتهي في غضون يومين المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي مدتها ستة أسابيع. وقالت إسرائيل يوم الخميس إنها سترسل مفاوضين إلى محادثات في القاهرة سعيا لتمديد المرحلة الأولى.

وسئل ترامب عما إذا كانت المرحلة الثانية ستأتي بنتائج.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “سنرى ما سيحدث. لا أحد يعرف حقا، لكننا سنرى ما سيحدث. لدينا بعض المحادثات الجارية الجيدة للغاية”.

وجدد ستارمر دعمه لحل الدولتين الذي يدعو إلى إنشاء دولة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة إلى جانب إسرائيل.

وقال ستارمر في المؤتمر الصحافي، عندما سُئل عن اقتراح ترامب بالسيطرة الأمريكية على قطاع غزة والتهجير الدائم للفلسطينيين “نعم أعتقد أن حل الدولتين هو في النهاية السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة”.

وتلقى مقترح ترامب استنكارا عالميا بوصفه مقترحا للتطهير العرقي.

(وكالات)