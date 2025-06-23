ترامب يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل بين إسرائيل وإيران- (تدوينات)

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق “كامل ونهائي” بين إسرائيل وإيران يقضي بوقف إطلاق نار شامل يبدأ تنفيذه خلال ست ساعات، بعد انتهاء الجانبين من “مهامهما الأخيرة الجارية حاليًا”.

وبحسب نصّ البيان الذي نشره ترامب على منصاته الرسمية، فإن وقف إطلاق النار سيمتدّ مبدئيًا لمدة 12 ساعة، على أن تبدأ إيران بتنفيذه أولًا، تتبعها إسرائيل عند حلول الساعة الثانية عشرة ظهرًا. وبعد انقضاء 24 ساعة من التزام الطرفين، سيتم إعلان نهاية رسمية لما وصفه بـ”حرب الأيام الـ12″.

وقال ترامب في بيانه: “خلال فترة وقف إطلاق النار من أي جانب، يتعهّد الطرف الآخر بالبقاء في حالة سلم واحترام كامل”، مضيفًا أن الاتفاق يجسّد قدرة الطرفين على “امتلاك الصبر والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب”، مؤكدًا أن ما كان يمكن أن يكون صراعًا طويلًا ومدمرًا للمنطقة “لم يحدث، ولن يحدث أبدًا”.

وختم الرئيس الأمريكي رسالته بعبارات احتفالية قال فيها: “فليبارك الله إسرائيل، فليبارك الله إيران، فليبارك الله الشرق الأوسط، فليبارك الله الولايات المتحدة، وليبارك الله العالم بأسره!”.

وفي سياق متصل، أبلغ الرئيس ترامب شبكة (إن.بي.سي نيوز) بأنه يتوقع أن يستمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي أعلنه يوم الإثنين، “إلى الأبد”.

وقال للشبكة “أعتقد أن وقف إطلاق النار غير محدود. سيستمر إلى الأبد”.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ستوقف هجماتها إذا أوقفت إسرائيل ضرباتها الجوية بحلول الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي في طهران.

وكتب عراقجي رسالته عبر منصة “إكس” في تمام الساعة 04:16 صباحا بتوقيت طهران، قائلا: “حتى هذه اللحظة، لا يوجد أي اتفاق على وقف لإطلاق النار أو إنهاء للعمليات العسكرية. ومع ذلك، إذا أوقف الكيان الإسرائيلي عدوانه غير القانوني ضد الشعب الإيراني في موعد أقصاه الرابعة صباحا بتوقيت طهران، فلا نية لدينا للاستمرار في الردّ بعد ذلك”.

وأضاف عراقجي: “القرار النهائي بشأن وقف عملياتنا العسكرية سيتخذ لاحقا”.

وقال مسؤول مطلع إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضمن موافقة طهران على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل خلال اتصال هاتفي مع مسؤولين إيرانيين بعد الهجمات الإيرانية على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر يوم الإثنين.

وأضاف المسؤول المطلع على المفاوضات أن الاتصال الهاتفي جاء بعد أن أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر بموافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار، وطلب مساعدة الدوحة في إقناع طهران بالموافقة هي الأخرى عليه.

وفي تدوينة منفصلة، قال الرئيس ترامب، مساء الإثنين، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بعزمها إطلاق صواريخ على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، ما ساعد على تجنب سقوط ضحايا.

وأوضح ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”: “يسرني أن أبلغكم بأنه لم يُصب أي أمريكي بأذى، ولم يُسجل سوى ضرر طفيف. والأهم من ذلك، أن الإيرانيين تخلصوا من رغبتهم الملحة في الهجوم، ونأمل ألا يكون هناك مزيد من الكراهية”.

وأضاف: “ربما تستطيع إيران الآن المضي قدما نحو السلام والوئام في المنطقة، وسأشجع إسرائيل بحماس على أن تقوم بالمثل”.

وأشار ترامب إلى أن “إيران ردت رسميا على تدميرنا لمنشآتها النووية برد ضعيف للغاية، كما توقعنا، وقد تصدينا له بفعالية كبيرة. فقد تم إطلاق 14 صاروخا، أسقطنا 13 منها، فيما تُرك واحد ‘طليقا’ لأنه لم يكن يشكل تهديدا”.

وتابع “أود أن أشكر إيران على الإنذار المبكر، الذي مكّننا من تجنب سقوط ضحايا أو إصابات. وربما يكون هذا تمهيدا لمرحلة من السلام في المنطقة. شكرا لكم على اهتمامكم”.

وأضاف ترامب “أود أن أشكر سمو أمير قطر الموقر على كل ما قام به من أجل السعي لتحقيق السلام في المنطقة. وفيما يتعلق بالهجوم الذي وقع اليوم على القاعدة الأمريكية في قطر، يسعدني أن أبلغكم بأنه، إضافة إلى عدم وقوع أي قتلى أو جرحى من الأمريكيين، فإن الأهم من ذلك هو عدم وقوع أي قتلى أو جرحى من القطريين أيضا. شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!”.

وختم ترامب منشوره قائلا: “تهانينا للعالم فالآن وقت السلام”.

وفي وقت سابق الإثنين، قال ترامب إن جميع المواقع الإيرانية التي تعرضت لهجمات أمريكية خلال مطلع الأسبوع “دُمرت تماما، والجميع يعلم ذلك”.

وأدلى ترامب بهذه التعليقات في منشور أيضا على منصة تروث سوشيال، حيث انتقد ما أوردته بعض وسائل الإعلام بأن المواقع “دُمرت إلى حد كبير”.

وكانت إيران أعلنت، مساء الإثنين، إطلاق عملية عسكرية رداً على الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآتها النووية، مشيرة إلى أنها قصفت قواعد أمريكية في كل من قطر والعراق.