ترامب يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل بين إسرائيل وإيران- (تدوينات)

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق “كامل ونهائي” بين إسرائيل وإيران يقضي بوقف إطلاق نار شامل يبدأ تنفيذه خلال ست ساعات، بعد انتهاء الجانبين من “مهامهما الأخيرة الجارية حاليًا”.
وبحسب نصّ البيان الذي نشره ترامب على منصاته الرسمية، فإن وقف إطلاق النار سيمتدّ مبدئيًا لمدة 12 ساعة، على أن تبدأ إيران بتنفيذه أولًا، تتبعها إسرائيل عند حلول الساعة الثانية عشرة ظهرًا. وبعد انقضاء 24 ساعة من التزام الطرفين، سيتم إعلان نهاية رسمية لما وصفه بـ”حرب الأيام الـ12″.
وقال ترامب في بيانه: “خلال فترة وقف إطلاق النار من أي جانب، يتعهّد الطرف الآخر بالبقاء في حالة سلم واحترام كامل”، مضيفًا أن الاتفاق يجسّد قدرة الطرفين على “امتلاك الصبر والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب”، مؤكدًا أن ما كان يمكن أن يكون صراعًا طويلًا ومدمرًا للمنطقة “لم يحدث، ولن يحدث أبدًا”.
وختم الرئيس الأمريكي رسالته بعبارات احتفالية قال فيها: “فليبارك الله إسرائيل، فليبارك الله إيران، فليبارك الله الشرق الأوسط، فليبارك الله الولايات المتحدة، وليبارك الله العالم بأسره!”.
وفي سياق متصل، أبلغ الرئيس ترامب شبكة (إن.بي.سي نيوز) بأنه يتوقع أن يستمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي أعلنه يوم الإثنين، “إلى الأبد”.
وقال للشبكة “أعتقد أن وقف إطلاق النار غير محدود. سيستمر إلى الأبد”.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ستوقف هجماتها إذا أوقفت إسرائيل ضرباتها الجوية بحلول الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي في طهران.
وكتب عراقجي رسالته عبر منصة “إكس” في تمام الساعة 04:16 صباحا بتوقيت طهران، قائلا: “حتى هذه اللحظة، لا يوجد أي اتفاق على وقف لإطلاق النار أو إنهاء للعمليات العسكرية. ومع ذلك، إذا أوقف الكيان الإسرائيلي عدوانه غير القانوني ضد الشعب الإيراني في موعد أقصاه الرابعة صباحا بتوقيت طهران، فلا نية لدينا للاستمرار في الردّ بعد ذلك”.
وأضاف عراقجي: “القرار النهائي بشأن وقف عملياتنا العسكرية سيتخذ لاحقا”.
وقال مسؤول مطلع إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضمن موافقة طهران على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل خلال اتصال هاتفي مع مسؤولين إيرانيين بعد الهجمات الإيرانية على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر يوم الإثنين.
وأضاف المسؤول المطلع على المفاوضات أن الاتصال الهاتفي جاء بعد أن أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر بموافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار، وطلب مساعدة الدوحة في إقناع طهران بالموافقة هي الأخرى عليه.
وفي تدوينة منفصلة، قال الرئيس ترامب، مساء الإثنين، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بعزمها إطلاق صواريخ على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، ما ساعد على تجنب سقوط ضحايا.
وأوضح ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”: “يسرني أن أبلغكم بأنه لم يُصب أي أمريكي بأذى، ولم يُسجل سوى ضرر طفيف. والأهم من ذلك، أن الإيرانيين تخلصوا من رغبتهم الملحة في الهجوم، ونأمل ألا يكون هناك مزيد من الكراهية”.
وأضاف: “ربما تستطيع إيران الآن المضي قدما نحو السلام والوئام في المنطقة، وسأشجع إسرائيل بحماس على أن تقوم بالمثل”.
وأشار ترامب إلى أن “إيران ردت رسميا على تدميرنا لمنشآتها النووية برد ضعيف للغاية، كما توقعنا، وقد تصدينا له بفعالية كبيرة. فقد تم إطلاق 14 صاروخا، أسقطنا 13 منها، فيما تُرك واحد ‘طليقا’ لأنه لم يكن يشكل تهديدا”.
وتابع “أود أن أشكر إيران على الإنذار المبكر، الذي مكّننا من تجنب سقوط ضحايا أو إصابات. وربما يكون هذا تمهيدا لمرحلة من السلام في المنطقة. شكرا لكم على اهتمامكم”.
وأضاف ترامب “أود أن أشكر سمو أمير قطر الموقر على كل ما قام به من أجل السعي لتحقيق السلام في المنطقة. وفيما يتعلق بالهجوم الذي وقع اليوم على القاعدة الأمريكية في قطر، يسعدني أن أبلغكم بأنه، إضافة إلى عدم وقوع أي قتلى أو جرحى من الأمريكيين، فإن الأهم من ذلك هو عدم وقوع أي قتلى أو جرحى من القطريين أيضا. شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!”.
وختم ترامب منشوره قائلا: “تهانينا للعالم فالآن وقت السلام”.
وفي وقت سابق الإثنين، قال ترامب إن جميع المواقع الإيرانية التي تعرضت لهجمات أمريكية خلال مطلع الأسبوع “دُمرت تماما، والجميع يعلم ذلك”.
وأدلى ترامب بهذه التعليقات في منشور أيضا على منصة تروث سوشيال، حيث انتقد ما أوردته بعض وسائل الإعلام بأن المواقع “دُمرت إلى حد كبير”.
وكانت إيران أعلنت، مساء الإثنين، إطلاق عملية عسكرية رداً على الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآتها النووية، مشيرة إلى أنها قصفت قواعد أمريكية في كل من قطر والعراق.
ايران وافقت رغم الضربات المؤلمة وخسارتها لمشروعها النووي الذي صرفت عليه ملايير الدولارات وتبخر في غضون ساعات
تجرعت سما صراحة.. من اجل الشعب الايراني.. وهذا يحسب للمرشد..
على حكام إيران ان يدفنون رؤوسهم بالتراب والشعب الايراني ينتفظ ضدهم ويحاسبهم على ما جلبوه من حروب وماءسي لإيران والمنطقة
الآن ستقف مأساة غزة قريبا.. لأن حماس سيأتيها القرار من طهران..
“حرب 12 يوما ” ، بعد” حرب 6 أيام “، وايران في طريقها إلى كامب ديفيد جديد ، الاعتراف باسراءيل و توقيع معاهدة عدم الاعتداء مع الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية .
اعتقد انه الموسم الأخير من فلم المقاومة والممانعة ، كانت المواسم السابقة بسيناريو وإخراج مقنع ومحكم يقنعك بان كل ما يحدث حقيقي ولا ترتيبات تحت الطاولة ، اما الآن فقد استعانوا بإخراج هندي يعني عيني عينك التمثيل الهزيل ، يبدوا في السابق كان هناك ممثلين حقيقين اما الآن فهم مبتدؤن ، على كل حال حصل خير ومنضل جيران وان شاء الله بس يجتمعوا بيبوسوا لحية بعض وبلعبوا دق شدة حقيقي، نتمنى ان يتوقف المسلسل الدامي في غزة فهو الحقيقي بلا شك.
حكام ايران يحبون الكرسي ويتمسكون به. اي سلام وقد فقد خيرة قادتهم الحياة غي الضربة الاستباقية المباغتة.
الامريكان ابلغوا ايران قبل شن العدوان على المنشآت النووية وقال ترامب بعدها انه لا يريد مزيدا من التصعيد، وايران ابلغت قطر وامريكا بالضربة على القاعدة الامريكية، وبذلك ارسلت رسالة الى امريكا انها لا تريد التصعيد ايضا، وفي نفس الوقت ارادت ان تقول لامريكا ان قواعدها العسكرية ستكون هدفا سهلا في حالة هوجمت مرة اخرى، ايران تصرفت بذكاء ودهاء، وأبانت عن علو كعبه في مواجهة الكيان وأعوانه حان الوقت لكي تستريح ايران قليلا من المواجهة، بعد ان ابلت البلاء الحسن في الوقوف في وجه الكيان وأعوانه لوحدها و بامكانياتها الذاتية ودون مساعدة اي دولة اخرى ولا ذكاء إصطناعي، وقد وإكسبت الملايين في الدول العربية والاسلامية وحتى الغربية لكونها الدولة الوحيدة التي إستطاعت الوقوف في وجه الكيان الصهيوني الى جانب غزة.
لا بل على الدول العربية ان تدفن رؤوساها بالتراب.
على أقل تقدير إيران لم تخنع وتستسلم كليا كما فعل العرب والمسلمين.
واكيد لولا الخسائر التي منيت بها دولة الإحتلال لما قبلت بوقف القتال كما هي عادتهم في غزة ولبنان.
إيران عليها حظر على الأسلحة والإقتصاد منذ عشرات السنين وما سلمت وخنعت. لكم الله يا أهل غزة
…اسرائيل التي ترتكب ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية عياناً في غزة والتي لم تتوقف حتى في حربها على ايران ! .
بعد إنهاء الحرب هؤلاء المجرمون سيدفعون إيران ثمنا غاليا أكثر مما لو استمرت الحرب ، فسيرغمونها على تسليم اليورانيوم المخصب الذي نقلته من فوردو وسيجبرونها على تفكيك منظومة صواريخها وسيغيرون النظام الحاكم فيها .. كانت أكبر فرصة لإيران وتحولت إلى أكبر نكسة