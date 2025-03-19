 ترامب: الهجمات الأخيرة على سيارات “تسلا” ترقى إلى الإرهاب المحلي

واشنطن: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، بشكل علني عن دعمه لمقاضاة مرتكبي هجمات الحرق العمد الأخيرة على سيارات تسلا باعتبارها إرهابا محليا.

وقال ترامب على قناة فوكس نيوز أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بدون تقديم دليل على مزاعمه: “إذاً وعندما يتم القبض على الأشخاص الذين أشعلوا النار على مركبات تسلا، فسوف تكتشفون أنهم يتقاضون أموالا من قبل أشخاص ذوي نفوذ سياسي كبير على اليسار”.

وعندما تم سؤاله عما إذا كان يعتقد أن أعمال التخريب يجب اعتبارها إرهابا محليا، أجاب: “بالتأكيد أعتقد ذلك”.

وكانت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي قد قالت الثلاثاء في بيان إن “سلسلة الهجمات العنيفة على ممتلكات تسلا لا تقل عن الإرهاب المحلي”.

وأضافت: “اتهمت وزارة العدل بالفعل العديد من الجناة مع وضع ذلك في الاعتبار” مشيرة إلى أن التحقيقات ستنظر أيضا في “هؤلاء الذين يعملون خلف الكواليس لتنسيق وتمويل تلك الجرائم”.

وكان معرض لسيارات تسلا في ولاية أوريغون الأمريكية قد تعرض لإطلاق نار يوم الخميس الماضي للمرة الثانية خلال أسبوع، وسط أعمال تخريب واحتجاجات مستمرة في جميع أنحاء البلاد منذ أن أصبح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك شخصية رئيسية في إدارة ترامب.

وفي حوالي الساعة 15:4 صباح يوم الخميس الماضي، تم إطلاق أكثر من عشر طلقات نارية حول وكالة السيارات الكهربائية في ضاحية تيغارد في بورتلاند، وفقا لإدارة شرطة تيغارد. وقالت الشرطة إن إطلاق النار تسبب في أضرار جسيمة للسيارات ونوافذ صالة العرض. ولم يصب أحد بأذى.

ووقع إطلاق نار مماثل في 6 مارس/ آذار في نفس الموقع..

وكانت تسلا هدفا للمظاهرات وأعمال التخريب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى هذا العام، حيث احتج المواطنون على “وزارة كفاءة الحكومة” ، التي يتولاها ماسك.

(د ب أ)