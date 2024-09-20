سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب: اليهود سيتحملون بشكل كبير المسؤولية إذا خسرت الانتخابات

21 - سبتمبر - 2024

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: أشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أن الخسارة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ستُعزى إلى حد كبير إلى تصويت اليهود في الولايات المتحدة.

وانتقد المرشح الجمهوري للرئاسة ما قال إنه دعم بنسبة 40 في المائة بين الجالية اليهودية الأمريكية في الولايات المتحدة، قائلاً إن 60 في المائة من المشاركين في الاستطلاع الذين يؤيدون كامالا هاريس يصوتون لصالح “العدو”.

وقال ترامب خلال حدث انتخابي بعنوان “مكافحة معاداة السامية” واستضافته المليارديرة ميريام أديلسون، في فندق هايات ريجنسي كابيتول هيل في واشنطن العاصمة: “في رأيي، سيكون للشعب اليهودي الكثير من الفضل في الخسارة، إذا كنت عند نسبة 40 في المائة”.

ومن المتوقع أن يحصل ترامب على الملايين من ميريام مقابل إعلان الدعم الأمريكي لضم إسرائيلي متوقع للضفة الغربية المحتلة في السنة القادمة والضغط على بعض الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل.

وبعد الحدث، كان ترامب المتحدث الرئيسي في المؤتمر الإسرائيلي الأمريكي.

وقال ترامب أمام حشد مؤيد : “إذا لم أفز في هذه الانتخابات ــ وهذا أمر له علاقة كبيرة باليهود، إذ إن 60% منهم يصوتون للعدو ــ فإن إسرائيل سوف تختفي من الوجود في غضون عامين. وأعتقد أنني محق بنسبة 100%… وإذا فزت، فسوف تكون إسرائيل آمنة ومأمونة، وسوف نوقف السم السام المتمثل في معاداة السامية”.

وأثارت هذه التعليقات انتقادات سريعة من أنصار نائبة الرئيس هاريس، وأثارت تحذيرات بين اليهود أنفسهم.

وقالت أليسا فرح جريفين، وهي مسؤولة سابقة في إدارة ترامب والتي أصبحت ناقدة صريحة للرئيس السابق، نشرت على منصة التواصل الاجتماعي X: “إذا قال أي سياسي وطني آخر: “”الشعب اليهودي سيكون له دور كبير في الخسارة”” – لإلقاء اللوم مسبقًا على اليهود في خسارة محتملة – فإن مسيرتهم المهنية وترشيحهم سينتهيان. كيف يستمر الناس في تجاهل هذا أمر مخيف”.

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  1. يقول مراقب محايد:
    سبتمبر 21, 2024 الساعة 2:00 ص

    غريب هذا المخلوق ،، يريد أن يبيع ما تبقى من كرامة و شرف أمريكا إلى اللوبي اليهودي

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    1. يقول Dr arabi:
      سبتمبر 21, 2024 الساعة 3:05 م

      وهل كان عند أمريكا شرف أو كرامة من الأساس?

  2. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    سبتمبر 21, 2024 الساعة 8:34 ص

    شعبوية خرقاء! يبدو أنه بدأ يفقد الثقة بإعادة انتخابه. وأعتقد هؤلاء أنصار نتنياهو الفاشي هم الذين يعمون ترامب ولاغير!

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  3. يقول عمارتلي:
    سبتمبر 21, 2024 الساعة 9:54 ص

    حدسي لايخيب ان ترامب في مزبلة التاريخ ولن يفوز.

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  4. يقول محي الدين احمد علي رزق:
    سبتمبر 21, 2024 الساعة 10:15 ص

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترامب: اليهود سيتحملون بشكل كبير المسؤولية إذا خسرت الانتخابات. لماذا هذا الرجل المدعو ترامب يذل نفسه بهذا الشكل ما أسباب وصول الحكام لهذا المستوى المتدني رجل يملك المال رجل في سن يجب ان يحترم سنه وصل لحكم البيت الأسود 4 سنوات ويريد 4 سنوات اخرة لماذا كرسي الرئاسة يسحر كل من يجلس عليه لماذا كرسي الرئاسة يفعل ب الحكام ما يفعل من جنان ووعود وهو يعلم انه يكذب هذا الرجل يشحت من الصهاينة الأصوات بشكل مهين اين كرامة الحكام امام الشعوب بعد هذا الذل المهين يوعد الصهاينة انه سيقتل من اجلهم بس اعطيني فرصة اثبت اني مخلص لكم سبحان الله وحسبي الله ونعم الوكيل.

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  5. يقول عيسى التلحمي:
    سبتمبر 21, 2024 الساعة 11:15 ص

    افضل مرشح سياخذ أميركا إلى الهاوية
    بالنسبة لفلسطين والعرب والمسلمين لا فرق على الإطلاق بين قطبي الاجرام الأمريكي
    يبقى أن نراهن على الفوضى الحلاقة في عقر دارهم

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  6. يقول عزيز:
    سبتمبر 21, 2024 الساعة 1:01 م

    ترامب يقول الحقيقة.

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    1. يقول المتوكل بالله:
      سبتمبر 21, 2024 الساعة 3:05 م

      حتى في كذبه هو صادق

  7. يقول ع.د.ق:
    سبتمبر 21, 2024 الساعة 1:52 م

    مسكين. هذا. المخلوق يريد. إن. يصبح. رئيسا
    لاميركا. على حسباب اشلاء الشهداء. المتناثر في كل مكان من غزة ولبنان وووووو

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