ترامب: اليهود سيتحملون بشكل كبير المسؤولية إذا خسرت الانتخابات

واشنطن- “القدس العربي”: أشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أن الخسارة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ستُعزى إلى حد كبير إلى تصويت اليهود في الولايات المتحدة.

وانتقد المرشح الجمهوري للرئاسة ما قال إنه دعم بنسبة 40 في المائة بين الجالية اليهودية الأمريكية في الولايات المتحدة، قائلاً إن 60 في المائة من المشاركين في الاستطلاع الذين يؤيدون كامالا هاريس يصوتون لصالح “العدو”.

وقال ترامب خلال حدث انتخابي بعنوان “مكافحة معاداة السامية” واستضافته المليارديرة ميريام أديلسون، في فندق هايات ريجنسي كابيتول هيل في واشنطن العاصمة: “في رأيي، سيكون للشعب اليهودي الكثير من الفضل في الخسارة، إذا كنت عند نسبة 40 في المائة”.

ومن المتوقع أن يحصل ترامب على الملايين من ميريام مقابل إعلان الدعم الأمريكي لضم إسرائيلي متوقع للضفة الغربية المحتلة في السنة القادمة والضغط على بعض الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل.

وبعد الحدث، كان ترامب المتحدث الرئيسي في المؤتمر الإسرائيلي الأمريكي.

وقال ترامب أمام حشد مؤيد : “إذا لم أفز في هذه الانتخابات ــ وهذا أمر له علاقة كبيرة باليهود، إذ إن 60% منهم يصوتون للعدو ــ فإن إسرائيل سوف تختفي من الوجود في غضون عامين. وأعتقد أنني محق بنسبة 100%… وإذا فزت، فسوف تكون إسرائيل آمنة ومأمونة، وسوف نوقف السم السام المتمثل في معاداة السامية”.

وأثارت هذه التعليقات انتقادات سريعة من أنصار نائبة الرئيس هاريس، وأثارت تحذيرات بين اليهود أنفسهم.

If any other national politician said: “the Jewish people would have a lot to do with a loss” – to preemptively blame Jews for a potential loss- their career & candidacy would be over. How people continue to ignore this is scary. https://t.co/Ka8lCHXtv7

— Alyssa Farah Griffin (@Alyssafarah) September 20, 2024