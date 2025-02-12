ترامب: بحثت مع بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا- (تدوينة)

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بشأن بدء مفاوضات على الفور لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) “اتفقنا أيضا على أن تبدأ فرقنا المعنية المفاوضات على الفور وسنبدأ بالاتصال بالرئيس الأوكراني (فولوديمير) زيلينسكي لإبلاغه بالمحادثة وهو ما سأفعله الآن”.

وصرح ترامب مرارا أنه سينهي الحرب في أوكرانيا سريعا، دون أن يوضح كيفية تحقيق ذلك.

I just had a lengthy and highly productive phone call with President Vladimir Putin of Russia. We discussed Ukraine, the Middle East, Energy, Artificial Intelligence, the power of the Dollar, and various other subjects. We both reflected on the Great History of our Nations, and… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 12, 2025

زيلينسكي يريد “السلام”

وبعدما تناول ترامب مع نظيره الروسي إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، أعلن الرئيس الأمريكي الأربعاء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريد “السلام”.

وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال “تحدثت للتو الى الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي. كان الحديث جيدا جدا. إنه، على غرار الرئيس بوتين، يريد أن يصنع السلام”، مشيرا الى أن زيلينسكي سيلتقي نائب الرئيس الامريكي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو في ميونيخ الجمعة.

I just spoke to President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine. The conversation went very well. He, like President Putin, wants to make PEACE. We discussed a variety of topics having to do with the War, but mostly, the meeting that is being set up on Friday in Munich, where Vice… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 12, 2025

“حل بعيد المدى” للنزاع في أوكرانيا

وقال الكرملين إن بوتين وترامب تحدثا عبر الهاتف لمدة ساعة ونصف تقريبا، اليوم الأربعاء، واتفقا على عقد لقاء، وذلك في أول اتصال مباشر معلن لبوتين مع رئيس أمريكي منذ فبراير شباط 2022.

وقال الرئيس الروسي إنه يريد إيجاد “حل بعيد المدى” للنزاع في أوكرانيا من خلال “مفاوضات سلام”، وفق ما أعلن الكرملين.

وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين “ذكر الرئيس بوتين ضرورة معالجة الجذور العميقة للنزاع، واتفق مع ترامب على أنه يمكن إيجاد حل بعيد المدى من خلال مفاوضات سلام”.

واضاف بيسكوف أن الرئيسين توافقا خلال هذه المكالمة على أن “الوقت حان لتعمل كل الدول معا”.

وتابع أن “الرئيس الروسي دعا دونالد ترامب الى زيارة موسكو وأبدى استعداده لاستقبال مسؤولين أمريكيين في روسيا”، بما في ذلك في إطار الجهود للتوصل إلى سلام مع أوكرانيا.

وأكد بيسكوف أن “بوتين وترامب اتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية، ويشمل ذلك تنظيم اجتماعات ثنائية”.

وفي ما يتجاوز أوكرانيا، تناولت المحادثة الهاتفية الوضع في الشرق الأوسط وملف النووي الإيراني والعلاقات الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي، بحسب المصدر نفسه.

كذلك، تطرق الرئيسان إلى “المسائل المتصلة بتبادل مواطنين بين روسيا والولايات المتحدة”.

وأفرجت موسكو هذا الأسبوع عن مارك فوغيل، الأمريكي المسجون منذ 2021 في روسيا بتهمة تهريب مخدرات.

في المقابل، وافقت واشنطن على الإفراج عن الروسي ألكسندر فينيك، خبير المعلوماتية المتهم بجرائم عدة على صلة بمنصة “بي تي سي إي” لتبادل العملات الرقمية، بحسب ما أعلن مسؤول أمريكي لم يشأ كشف هويته.

(وكالات)