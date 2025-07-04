ترامب: بدء إخطار الشركاء التجاريين بتعرفة جمركية جديدة تسري في أغسطس

إسطنبول: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته ستبدأ اعتبارا من الجمعة، بإرسال إخطارات رسمية لشركاء الولايات المتحدة التجاريين بشأن رسوم جمركية جديدة تفرض على صادراتهم في الأول من أغسطس/ آب المقبل.

وأوضح ترامب، في تصريحات للصحافيين نقلتها وكالة بلومبرغ الأمريكية، أن نحو 10 أو 12 رسالة سترسل في المرحلة الأولى، على أن تُستكمل بقية الإخطارات خلال الأيام التالية.

ولفت إلى أن جميع الدول ستكون مشمولة بحلول 9 يوليو/ تموز، وهو الموعد النهائي الذي حدده لتوقيع اتفاقات تجارية مع واشنطن.

وأضاف ترامب: “بحلول التاسع من يوليو/ تموز، ستكون الرسوم مطبّقة بالكامل”، في إشارة إلى الموعد النهائي الذي حدده في وقت سابق للدول للتوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة لتفادي الرسوم الأعلى التي هدد بفرضها.

وأشار إلى أن هذه الرسوم ستتراوح بين 10 في المئة و70 في المئة حسب الدولة ونوعية السلع.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة “الرسوم المتبادلة” التي أعلن عنها ترامب مطلع أبريل/ نيسان الماضي، والتي منح على إثرها مهلة تفاوضية مدتها 90 يوما، مع فرض رسم مؤقت بنسبة 10 في المئة.

ووفق تقديرات “بلومبرغ إيكونوميكس”، فإن رفع الرسوم إلى مستوياتها القصوى قد يزيد متوسط الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى نحو 20 في المئة، مقارنة بنسبة 3 في المئة فقط قبل تولي ترامب ولايته الثانية في يناير/ كانون الثاني 2025، ما قد يشكل ضغطا على النمو الاقتصادي ويزيد من مخاطر ارتفاع التضخم.

ووقعت إدارة ترامب اتفاقات مع بريطانيا وفيتنام، كما توصلت إلى هدنة تجارية مع الصين شملت تخفيف الرسوم وخفض قيود التصدير.

وأعلن ترامب، الأربعاء، أن الاتفاق مع فيتنام يتضمّن فرض 20 في المئة على صادراتها، و40 في المئة على السلع “المنقولة عبرها”، في إشارة إلى منتجات مصدرها الصين تمرّ عبر دول ثالثة، في حين أكدت فيتنام أن المفاوضات ما زالت مستمرة.

وفي المقابل، قالت كمبوديا إنها أبرمت اتفاقا مبدئيا مع واشنطن سيعلن قريبا، وذلك بعد تهديدات بفرض رسوم تصل إلى 49 في المئة.

أما إندونيسيا فأعربت عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق يشمل مجالات الطاقة والمعادن والدفاع قبل حلول الموعد النهائي.

ولا تزال دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي تسعى لإبرام اتفاقات تجنبها الرسوم، وسط مقترحات أوروبية لزيادة الاستثمارات داخل الولايات المتحدة مقابل تخفيف القيود التجارية.

(الأناضول)