ترامب: بزنس حنّون مع ضلال نيرون

أتينا في الأسبوعين الماضيين على بعض المقارنات التي راجت في أوساط المؤرخين بين الولايات المتحدة والإمبراطورية الرومانية من جهة، وبين ترامب وشخصيات مختلفة من التاريخ الروماني من جهة أخرى. ولا يمكن أن نأتي على المقارنات كلها لكثرتها، وإنما نختم المسألة بالتطرق إلى مقارنة هي الأطرف لأنها معاكسة للمقارنات السائدة ومتحررة من سطوة النرجسية الغربية.

وأول الانتقادات الموجهة لما شاع من مقارنات بين الإمبراطورية الأمريكية والإمبراطورية الرومانية في نهاية عهدها الجمهوري (وبالتالي بين ترامب ويوليوس قيصر) هو الانتقاد القائل بأن أمريكا إنما هي حاليا في وضع جيو-استراتيجي مختلف تماما عن وضع روما عام 31 ق.م. فقد كانت روما آنذاك قوة صاعدة لم تحقق الهيمنة بعد. أما أمريكا فإن زمن مجدها قد ولّى، حيث بلغت الأوج من بداية الأربعينيات حتى السنوات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي، أي السنوات التي لقبت بـ«البرهة الأحادية». ومنذئذ أخذت في منافستها قوى صاعدة، أولها الصين. وما الانسحاب المستعجل من أفغانستان والغزو الروسي لأوكرانيا إلا أحدث العلامات على التقهقر الأمريكي إلى وضع الدفاع. أما أوغسطس الذي أسقط الجمهورية الرومانية، وصار أول إمبراطور من 27 ق.م. إلى 14 ميلادية، فقد كان رجلا هجوميا بلغت معه روما المدى الذي أتاح لها إرساء نظام عالمي جديد يتسم بالاستقرار. والأوضح الآن للعيان أن أمريكا تعاني، منذ عهد بوش الابن، من «فرط التوسع الإمبراطوري» الشبيه بما عرفته روما في القرن الثاني لمّا صارت الإمبراطورية مترامية الأطراف إلى حد أعجزها عن بسط سلطانها بسطا كليا، فاستفحلت لذلك الاضطرابات والفتن. ولو أني أذكر أن المؤرخ بول كندي كان قد بكر بالتنبيه إلى إصابة أمريكا بعلة فرط التوسع الإمبراطوري هذه منذ 1987! ولذلك فإن المنتقدين للمقارنات السائدة يفضلون المقارنة بين ترامب وأباطرة عهد الاضطرابات والفتن، حيث يوازي وزير الخارجية البولندي السابق رادوسلاف سيكورسكي بين ترامب وكومودوس ابن الإمبراطور ماركوس أوريليوس بالتبني، الذي حكم من 177 إلى 192، فكان لشدة نزقه ووحشيته سببا في سقوط الإمبراطورية.

أمريكا تعاني، منذ عهد بوش الابن، من «فرط التوسع الإمبراطوري» الشبيه بما عرفته روما لمّا صارت الإمبراطورية مترامية الأطراف إلى حد أعجزها عن بسط سلطانها بسطا كليا، فاستفحلت لذلك الاضطرابات

ولكنّ على هذه المقارنة أيضا مآخذ. صحيح أن ثمة أوجه شبه بين ترامب وكومودوس، بل بينه وبين الأباطرة الطغاة كاليغولا ونيرون وكلاوديوس. إلا أن الكاتب موريتز رودولف يرى أن الإطار العام للمقارنة لا يستقيم. حيث يقول، وهذا وجه الطرافة في طرحه، إنه يبدو في الظاهر أن أمريكا رومانية الوجه والمصير، أما في الحقيقة فهي أقرب شبها بقرطاج! ذلك أن لكلتا الدولتين أساسا استعماريا. فكما أن قرطاج بنت فينيقيا، فأمريكا بنت أوروبا. وقد تحولت كل منهما سريعا إلى قوة مستقلة، أما روما فقد كانت دولة «محلية» حققت الصعود ببطء شديد. وقد انبنى التوسع الروماني على الجيش، أما قرطاج فقد كانت قوة تجارية تعتمد على المرتزقة لحماية مسالك التجارة. وهذا وجه شبه ثان مع أمريكا باعتبارها قوة جيو-اقتصادية تتحكم في التدفقات الاقتصادية العالمية ولكنها تمتنع عموما عن ممارسة الاحتلال المباشر. وقد كانت قرطاج قوة بحرية بينما كانت روما قوة برية محاطة بالأعداء. ولم يكن لقرطاج، كما أنه ليس لأمريكا، أعداء في الجوار. فقد نعمت كلتاهما بوضع شبه جَزَريّ (نسبة إلى الجزيرة) ييسّر الاستقرار والازدهار. وكان أوزوالد شبنغلر أول من اهتدى لهذه المشابهات، حيث لاحظ قبل مائة عام أن الحروب البونيقية قد تجددت بين بروسيا الألمانية، سليلة روما، وبين القوتين القرطاجنّيتين الجديدتين: بريطانيا وأمريكا.

فأين يقع ترامب من السياق القرطاجنّي؟ يرى رودولف أن ترامب لا يشبه حَمِلْقار بَرْقا، والد حنّبعل، الذي كان زعيم الفئة الأرستقراطية المطالبة بوجوب التسلح وشن هجوم استباقي على روما؛ بل هو أشبه بزعيم الفئة المهادنة البزنسمان الثري حنّون الكبير الذي أوقف الإنفاق على بناء الأسطول، ما أتاح لروما فرصة التسلح والتجهز. ووجه الشبه أن ترامب يتودد لروسيا ويزعم القدرة على إنهاء حرب أوكرانيا بين عشية وضحاها. ولكن الوضع ينقلب إذا عُدّت الصين هي روما الجديدة. فعداوة ترامب للصين تجعله أقرب إلى حملقار، وتوحي باحتمالات حرب تذكّر بحملة حنبعل الذي كاد يهزم روما بعد اجتيازه جبال الألب. ويقوى التشابه حقا إذا وضعت هجمات ترامب على دولة القانون والحريات إزاء التعديلات الدستورية التي فرضها آلُ بَرْقا «لتحرير» قرطاج من حكم الصفوة وهيمنة القضاة: ذلك أن ترامب يزعم هو أيضا أنه المناضل الأوحد ضد هيمنة «الإستابليشمنت».

كاتب تونسي