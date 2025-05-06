ترامب تعليقًا على الضربات بين الهند وباكستان: “آمل أن تنتهي سريعًا”

واشنطن- “القدس العربي”: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، عن رأيه في التقارير التي أفادت بتنفيذ الهند ضربات داخل باكستان في منطقة كشمير المتنازع عليها، واصفًا تلك التطورات بأنها “عار”، معربًا عن أمله في أن تنتهي المناوشات بين البلدين بسرعة.

وقال ترامب، خلال مراسم أداء ستيف ويتكوف اليمين الدستورية كمبعوث خاص له إلى الشرق الأوسط: “إنه لأمر مؤسف. سمعنا عنه للتوّ عند دخولنا البيت الأبيض”.

وأضاف: “أعتقد أن الناس كانوا يدركون أن شيئًا ما سيحدث، بالنظر إلى بعض الأحداث السابقة. إنهم يتقاتلون منذ وقت طويل، أليس كذلك؟ لقد ظلوا يتقاتلون لعقود، بل ولقرون عديدة، في الواقع، إذا تأملتم الأمر جيدًا. لا، آمل فقط أن ينتهي هذا بسرعة كبيرة”.

وذكرت الحكومة الهندية أنها استهدفت تسعة مواقع في باكستان، بما في ذلك مناطق على الجانب الباكستاني من كشمير، بحسب ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز.

وجاءت هذه الضربات عقب هجوم نفذه مسلحون الشهر الماضي في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير، الإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان منذ عقود. وقد ألقت الهند باللوم في الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا، على باكستان، التي نفت بدورها أي مسؤولية عنه.

ومن المحتمل أن تؤدي الضربات التي وقعت يوم الثلاثاء إلى تصعيد الصراع بين البلدين، وهما من الدول التي تمتلك قدرات نووية.