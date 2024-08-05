ترامب: تلقيت أنباء بأن إسرائيل ستتعرض لهجوم هذه الليلة

واشنطن” قال الرئيس الأمريكي السابق، مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، إنه تلقى أنباء حول “تعرض إسرائيل لهجوم هذه الليلة”.
جاء ذلك في تصريحات، الاثنين، خلال استضافته في برنامج لأحد رواد منصة “Kick” للألعاب الرقمية والبث المباشر.
وأضاف ترامب أنه لو كان حاليا في منصب الرئيس الأمريكي “لما تجرأ أحد على الخوض في هذا الحديث (الهجوم على إسرائيل)، لأنه لم يكن يحدث أصلا”.
ولم يذكر ترامب تفاصيل أكثر حول “الأنباء” التي تلقاها ولا عن مصدرها.
يأتي ذلك في ظل مخاوف من ردود فعل عسكرية من إيران “وحزب الله” وحماس، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء، والقيادي العسكري البارز بـ”حزب الله” فؤاد شكر في بيروت الثلاثاء.
(الأناضول)
ههه ربما قد تكون أخبار كاذبة يا ترامب الصهيوني حتى النخاع، ✌️🇵🇸🚀🐒🚩🚀
وكأن ارواحكم فقط الغالية اما باقي البشر لاشيء
الصهاينة يستحقون واعوانهم ضربة تجعلهم يدركون ان العالم ليس لهم وحدهم وانهم ظالمون ويستحقون العقاب الاليم .
نتمنى ان تتدخل روسيا وتشكل حلفا مع الاخرين لدحر الظالمين الذين جعلوا العالم اسوء بكثير .
لترامب الله لا اريحك دنيا واخرة
هه هذا الأحمق الصهيوني يزج بأنفه في الحرب البائسة التي تشنها عصابة الشر الصهيو أمريكية النازية الفاشية على أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وكأنه لا يزال سمسار البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸☹️💪🚀🚩🐒