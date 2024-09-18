ترامب: تمنيت لو لم يتصل معي بايدن بعد محاولة الاغتيال.. كان لطيفاً للغاية

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس كانا “لطيفين للغاية” في مكالماتهما الهاتفية عقب محاولة الاغتيال خلال عطلة نهاية الأسبوع، ملمحًا إلى أن ذلك جعل مهاجمتهما أكثر صعوبة.

وقال ترامب في اجتماع للحملة في ميشيغان، مستعيدًا مكالمته مع بايدن يوم الاثنين: “لقد كان لطيفًا للغاية معي أمس. بطريقة ما، أتمنى لو لم يتم إجراء المكالمة، لأنني أشعر أنه لطيف للغاية. “أنا آسف للغاية لما حدث”، وكل ذلك”.

وأضاف ترامب “الشيء نفسه حدث مع كامالا اليوم. لم يكن بوسعها أن تكون أكثر لطفًا. لكن الحقيقة هي أننا يجب أن يكون لدينا أشخاص يحترمهم الخصم”، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

وفي وقت سابق من الحدث، أشار ترامب إلى “المكالمة اللطيفة للغاية” التي أجراها مع هاريس ، مما أثار صيحات الاستهجان من الجمهور.

وقال ترامب وسط سخرية الحضور: “لا، لقد كان لطيفا للغاية”.

ووجهت اتهامات إلى رايان ويسلي روث (58 عاما) يوم الاثنين بارتكاب جريمتي سلاح بعد أن قام بدفع فوهة بندقية عبر السياج على طول محيط ملعب ترامب للغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا أثناء تواجده هناك، مما دفع أحد عملاء الخدمة السرية إلى إطلاق النار عليه.

وألقى ترامب يوم الاثنين باللوم على خطاب بايدن وهاريس، منافسته في انتخابات نوفمبر، في التحريض على العنف ضده. ووصف الرئيس السابق بايدن مرارًا بأنه أسوأ رئيس في التاريخ وهاجم ذكاء هاريس وضحكها بينما زعم أنها ماركسية ستدمر البلاد.

وحذر بايدن وهاريس من أن ترامب يشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية والحريات مثل الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية. وأدان الاثنان حادثة الأحد والعنف السياسي على نطاق أوسهع.