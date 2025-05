ترامب: خطة غزة جيدة لكن لا أفرضها- (تسجيل صوتي)

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه “لا يفرض” خطته بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معربا عن تفاجئه برفض الأردن ومصر لها.

وأضاف ترامب في تصريحات لراديو “فوكس نيوز”: “ندفع للأردن ومصر مليارات الدولارات سنويا، وفوجئت بعدم قبولهما خطتي بشأن غزة”.

وتابع: “خطة غزة جيدة، لكنني لا أفرضها وسأوصي بها، وبعد ذلك ستصبح الولايات المتحدة هي المالكة للمكان (يقصد قطاع غزة)”.

Trump: "I was surprised that Jordan and Egypt did not welcome the plan I proposed regarding Gaza, even though we provide them with billions of dollars annually." pic.twitter.com/6G0f5btpPA

— Sprinter Observer (@SprinterObserve) February 21, 2025