سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب: خطة غزة جيدة لكن لا أفرضها- (تسجيل صوتي)

21 - فبراير - 2025

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واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه “لا يفرض” خطته بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معربا عن تفاجئه برفض الأردن ومصر لها.

وأضاف ترامب في تصريحات لراديو “فوكس نيوز”: “ندفع للأردن ومصر مليارات الدولارات سنويا، وفوجئت بعدم قبولهما خطتي بشأن غزة”.

وتابع: “خطة غزة جيدة، لكنني لا أفرضها وسأوصي بها، وبعد ذلك ستصبح الولايات المتحدة هي المالكة للمكان (يقصد قطاع غزة)”.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)

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  1. يقول بشير:
    فبراير 21, 2025 الساعة 6:25 م

    خطة غزة جيدة، وستصبح الولايات المتحدة هي المالكة للمكان. شاطر شاطر خبي أفكارك لنفسك. تريد الاستلاء على الأراضي الفلسطينية

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  2. يقول عراقي معارض لحكومة الفساد والطائفيه:
    فبراير 21, 2025 الساعة 7:04 م

    تصريحات ترامب تكشف مرة أخرى عن انفصاله التام عن الواقع وسذاجته السياسية. يتحدث عن “امتلاك” غزة وكأنها قطعة عقار يعرضها للبيع في أحد مشاريعه الفاشلة! تفاجؤه من رفض مصر والأردن لخطة تهجير الفلسطينيين يُظهر جهله العميق بتاريخ المنطقة وشعوبها، وكأن المال وحده كافٍ لشراء الكرامة والسيادة.

    ترامب يتعامل مع مأساة غزة وكأنها صفقة عقارية جديدة، متجاهلًا مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، وكأن أرواح الفلسطينيين مجرد أرقام في دفتر حساباته. يبدو أنه لا يستطيع التفرقة بين لعبة “مونوبولي” والسياسة الدولية.

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  3. يقول مسيحي و عاشق المسيح:
    فبراير 21, 2025 الساعة 7:06 م

    يبدو أن ترامب يعتقد أن غزة قطعة أرض معروضة في مزاد علني على “eBay”، ويخطط لوضع عليها شعار “Trump Gaza Resort” مع مسبح أولمبي وإطلالة على الدمار! تفاجؤه من رفض مصر والأردن وكأنه يقول: “كيف ترفضون خطتي العبقرية؟! ألم أدفع لكم مليارات؟!”… وكأن العلاقات الدولية تُدار مثل صفقات الكازينوهات التي يحبها!

    أما عن “امتلاك” غزة؟ واضح أنه يخلط بين السياسة الدولية ولعبة “مونوبولي”، معتقدًا أنه اشترى الحيّ الأزرق وبنى عليه فندقين. المشكلة الوحيدة؟ أن غزة ليست للبيع… ولا تأتي مع بطاقة “اخرج من السجن مجانًا”!

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  4. يقول polishman:
    فبراير 21, 2025 الساعة 7:21 م

    إنه كفراشة الليل (و حاشا الفراشة ) لا يستطيع العيش من دون ضوء ، يجلب الانظار إليه بأي وسيلة

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  5. يقول مروان:
    فبراير 21, 2025 الساعة 9:35 م

    خطة قريش مع أبوا طالب: نعطيك واحد من أولادنا لتربيه واعطينا محمد عليه الصلاة والسلام لنقتلوه! نعطيكم الأموال لمصالحنا واعطونا غزة لنجعلها لمستوطنينا… أظن أن ترامب يستهزء بالنتن ياهوا والصهاينة ، خاصة وأن أمريكا خسرت الكثير من الأموال والمرتزقة في حربها ضد أهل غزة. وبما أن ترامب لا يهتم إلا بالمال، فقد رآى أن الصهاينة يكلفون أمريكا الكثير من الأسلحة والعتاد والمرتزقة بلا فائدة تذكر…

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  6. يقول محفوظ - الجزائر:
    فبراير 21, 2025 الساعة 10:01 م

    …..هذا الشخص لا محل له من السياسة ولا العلاقات الدولية: مراجعة….تليها مراجعة,,,,تليها مراجعة…تليها ….تليها…نصل إلى تراجع..

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  7. يقول Samir:
    فبراير 22, 2025 الساعة 3:42 ص

    أرجو من الإخوة القراء مراجعة الخطة المصرية “البديلة” لخطة ترامب، ثم ينظروا بعد ذلك أي الخطتين أقرب إلى الواقع..!!

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  8. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 23, 2025 الساعة 8:53 م

    ههه شر البلية ما يضحك حقا ترامب مهرج البيت الأبيض الأمريكي يا انريكي يتراجع عن سرقة أرض غزة العزة ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🔥

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