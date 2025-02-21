ترامب: خطة غزة جيدة لكن لا أفرضها- (تسجيل صوتي)

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه “لا يفرض” خطته بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معربا عن تفاجئه برفض الأردن ومصر لها.

وأضاف ترامب في تصريحات لراديو “فوكس نيوز”: “ندفع للأردن ومصر مليارات الدولارات سنويا، وفوجئت بعدم قبولهما خطتي بشأن غزة”.

وتابع: “خطة غزة جيدة، لكنني لا أفرضها وسأوصي بها، وبعد ذلك ستصبح الولايات المتحدة هي المالكة للمكان (يقصد قطاع غزة)”.

Trump: "I was surprised that Jordan and Egypt did not welcome the plan I proposed regarding Gaza, even though we provide them with billions of dollars annually." pic.twitter.com/6G0f5btpPA — Sprinter Observer (@SprinterObserve) February 21, 2025

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)