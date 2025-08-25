ترامب: ربما يتم نشر قوات من الجيش في شيكاغو

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه ربما يتم نشر قوات عسكرية في شيكاغو وإن الجيش مستعد للذهاب سريعا إلى أي مكان بالولايات المتحدة للقضاء على الجريمة.

وأضاف عندما سئل عما إذا كانت وزارة الدفاع (البنتاغون) تستعد لإرسال قوات عسكرية إلى شيكاغو “يمكننا الذهاب إلى أي مكان في أقل من 24 ساعة”.

وقال ترامب إن شيكاغو بحاجة إلى مساعدة اتحادية لتطهير المدينة من الجريمة، دون أن يعلن أي قرار بهذا الصدد.

وأضاف للصحافيين، الذين كانوا في المكتب البيضاوي في أثناء توقيعه أوامر تنفيذية تهدف إلى منع إطلاق سراح المشتبه بهم جنائيا بكفالات غير نقدية، أن شيكاجو “بحاجة إلى مساعدة. ربما ننتظر. ربما نتدخل وربما لا. ربما نتدخل… وهو ما ينبغي علينا فعله على الأرجح”.

سيطر ترامب على قوة الشرطة في واشنطن وسمح لقوات الحرس الوطني بحمل الأسلحة خلال دورياتها بالمدينة. وهدد الرئيس الأمريكي أيضا بتوسيع الوجود العسكري ليشمل مدنا يسيطر عليها الديمقراطيون مثل بالتيمور وشيكاغو.

(رويترز)