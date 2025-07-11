ترامب: رسوم جمركية إضافية على كندا بنسبة 35% اعتبارا من 1 أغسطس

واشنطن: أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في رسالة الخميس أنّ الولايات المتّحدة ستفرض على كلّ وارداتها من جارتها الشمالية رسوما جمركية إضافية بنسبة 35% اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب.

وأرسل ترامب، منذ الإثنين، أكثر من 20 رسالة مماثلة إلى شركاء تجاريين لبلاده يبلغهم فيها بنسبة الرسوم الجمركية الإضافية التي قرّر فرضها على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

ونشر ترامب على منصته “تروث سوشل” الخميس نصّ رسالته إلى كارني، وجاء فيها أنّه “بدلا من التعاون مع الولايات المتحدة، ردّت كندا بفرض تعرفات جمركية خاصة بها. اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب 2025، سنفرض على كندا تعرفة جمركية بنسبة 35% على المنتجات الكندية المرسلة إلى الولايات المتحدة، منفصلة عن كل التعرفات القطاعية”.

لكنّ الرئيس الأمريكي حذّر رئيس الوزراء الكندي من أنّ “هذه الرسوم قد تُعدّل، زيادة أو نقصانا، تبعا لعلاقتنا ببلدكم”.

وكما هي الحال في سائر الرسائل التي أرسلها منذ الإثنين، أوضح ترامب أنّ هذه الرسوم ستُضاف إلى تلك المفروضة أساسا على قطاعات مُحدّدة، مثل الفولاذ والألمنيوم والسيارات.

وهذه السلع هي من أهمّ صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لأوتاوا.

ونشر ترامب هذه الرسالة بعيد إعلانه في مقابلة أجرتها معه عبر الهاتف شبكة “إن بي سي” الإخبارية أنّه يعتزم إرسال رسالة مُماثلة إلى الاتحاد الأوروبي “اليوم أو غدا”.

وقال الملياردير الجمهوري “أودّ أن أفعل ذلك اليوم. أتحدّث مع الاتحاد الأوروبي، وهو، كما تعلمون، يضمّ عددا من الدول، وكذلك مع كندا. من المفترض أن نرسل لهم (الرسائل) خلال الساعات القليلة المقبلة”.

(أ ف ب)