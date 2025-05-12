ترامب: رفض الطائرة القطرية الهدية “غباء”

واشنطن: تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتقادات المتعلقة بقبوله طائرة هدية من قطر، قائلا اليوم الإثنين إن رفض هذا العرض السخي سيكون تصرفا “غبيا”.

وتبلغ قيمة الطائرة الفاخرة 400 مليون دولار وستُجهز لتكون طائرة الرئاسة (أير فورس وان)، مما يجعلها من أغلى الهدايا التي تلقتها الحكومة الأمريكية على الإطلاق.

وقال ترامب إن الطائرة بوينغ 747-8 ستقدم في نهاية المطاف لمكتبته الرئاسية وإنه لا يعتزم استخدامها لأغراض شخصية بعد ترك منصبه.

وأضاف للصحافيين في البيت الأبيض قبيل توجهه في جولة إلى الشرق الأوسط “أرى أنها لفتة رائعة من قطر. أقدرها كثيرا… لن أرفض أبدا عرضا كهذا”.

واستطرد حديثه قائلا “أعني … من الغباء أن أقول لا.. نحن لا نرغب في طائرة باهظة كهذه ومجانية”.

وأشار ترامب إلى أن قبول الهدية كان قرارا منطقيا، معبرا عن استيائه من تأخر شركة بوينغ في تسليم طائرات الرئاسة الجديدة التي طلبها خلال فترة ولايته الأولى كرئيس.

ABC: “What do you say to people who view that luxury jet as a personal gift to you?”@POTUS: “You’re ABC Fake News right?… You should be embarrassed asking that question. They’re giving us a free jet. I could say no… I want to pay you $1B… Or I could say thank you.” pic.twitter.com/Q22i73Asle — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 12, 2025

(رويترز)