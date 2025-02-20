ترامب: روسيا “في موقع قوة” في المفاوضات بشأن أوكرانيا

واشنطن: اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أنّ روسيا “في موقع قوة” في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية “أعتقد أنّ الروس يريدون للحرب أن تنتهي… لكنّني أعتقد أنهم في موقع قوة إلى حدّ ما لأنّهم سيطروا على الكثير من الأراضي، لذا فإنّهم في موقع قوة”.

(أ ف ب)