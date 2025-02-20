ترامب: روسيا “في موقع قوة” في المفاوضات بشأن أوكرانيا

واشنطن: اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أنّ روسيا “في موقع قوة” في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية “أعتقد أنّ الروس يريدون للحرب أن تنتهي… لكنّني أعتقد أنهم في موقع قوة إلى حدّ ما لأنّهم سيطروا على الكثير من الأراضي، لذا فإنّهم في موقع قوة”.
(أ ف ب)
الطريقة السهلة لايقاف الحرب هو خسارتها، نعم روسيا استولت على اراضي لكنها دفعت وتدفع اثمان باهظة من الاقتصاد الى عدد القتلى وصولا الى اراضي داخل روسيا نفسها، والسبب ان الغرب نهج سياسة الاستنزاف وليس سياسة دعم اوكرانيا لاستعادة اراضيها و الدليل ان الغرب لم يعطي اسلحة تصل للقرم مثلا
بالمحصلة ترامب يحاول ان يتخلص من الحرب الاوكرانية دون اي مجهود لتحقيق مكاسب ممكنة، يريد ان يعطي انطباعاً انه يحل المشكلة بسرعة وسهولة والامر اعقد من ذلك، سؤال مهم: هل يُعقل ان يتحكم بوتن في من له الحق للانضمام للنيتو ؟ اذا كانت امريكا لا تريد اوكرانيا في النيتو اذن لم لم تقدم ضمانات لروسيا بذلك منذ ان كان ترامب اول مرة في البيت الابيض؟ الحرب ستتوقف مؤقتا ثم تبدأ مجددا لامحالة، لسبب ان بوتن هدفه هو السيطرة على اوكرانيا وليس غير ذلك
صحيح جدا جدا فالدب الروسي يا بيلوسي شهيته مفتوحة لقضم مزيد من الأراضي الأوكرانية يا عينيا 😎☝️🚀🚀