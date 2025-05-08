ترامب: “سأتخذ قرارا” بشأن تسميتنا للخليج

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أنه “سيتخذ قرارا” بشأن التسمية الرسمية التي ستعتمدها الولايات المتّحدة للخليج بعدما أفادت تقارير إعلامية بأنّه يعتزم إطلاق اسم “الخليج العربي” أو “خليج العرب” على المسطح المائي الذي تصرّ إيران على تسميته “الخليج الفارسي”.

وردّا على سؤال بشأن هذه التقارير الإعلامية، قال ترامب “لا أريد أن أسيء لأحد. ولا أعلم إن كان هذا الأمر سيسيء لأحد”.

وأضاف “سأحصل على إحاطة بهذا الشأن وسأتّخذ قرارا”، مستذكرا القرار الذي اتّخذه أخيرا بتغيير اسم “خليج المكسيك” إلى “خليج أمريكا”.

وقال ترامب إنّ قراره بشأن خليج المكسيك “أعطى العديد من الناس أفكارا”.

وسارعت طهران إلى تحذير ترامب من تغيير اسم هذا المسطح المائي الواقع بين إيران وشبه الجزيرة العربية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة “إكس” إنّ “أيّ محاولة ذات دوافع سياسية لتغيير الاسم التاريخي للخليج الفارسي تشير إلى نيّة عدائية ضدّ إيران وشعبها”.

وأرفق عراقجي منشوره بذكر اسم ترامب، محذّرا من أنّ مثل هكذا خطوة ستثير “غضب” الشعب الإيراني.

ومن المؤكّد أنّ اعتماد واشنطن اسم “الخليج العربي” أو “خليج العرب” سيُفرح دول شبه الجزيرة العربية التي سيزور الرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل ثلاثا منها هي المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

لكنّ تغيير الاسم من شأنه أن يثير غضب إيران في وقت تجري فيه إدارة ترامب محادثات مع الجمهورية الإسلامية بشأن برنامجها النووي.

وهذا المسطّح المائي هو أحد فروع المحيط الهندي ويقع بين إيران والعراق والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، ويتّصل بخليج عُمان عبر مضيق هرمز.

(أ ف ب)