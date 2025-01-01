ترامب: سأحضر جنازة جيمي كارتر

وست بالم بيتش (فلوريدا): قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه سيحضر الجنازة الرسمية التي ستقام الأسبوع المقبل للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي توفي يوم الأحد عن عمر ناهز 100 عام.

وعندما دخل ترامب حفل رأس السنة الجديدة في منزله في مار الاجو بولاية فلوريدا أمس الثلاثاء، سأله أحد الصحافيين عما إذا كان يعتزم حضور جنازة كارتر في الكاتدرائية الوطنية في التاسع من يناير كانون الثاني في واشنطن العاصمة.

ورد ترامب “نعم، سأكون هناك. لقد تمت دعوتنا”.

وفي الحفل الذي حضره الملياردير إيلون ماسك وآخرون من داعمي الرئيس المنتخب، سُئل ترامب أيضا عن الرسالة التي يود توجيهها للجمهوريين الذين لم يدعموا مثله إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

وقال ترامب للصحافيين “أعتقد أنهم سيدعمون رئيس مجلس النواب جونسون. إنه الشخص القادر على الفوز الآن. الجميع تقريبا يحبونه. هناك آخرون غيره جيدون جدا أيضا، لكن هناك 30 أو 40 شخصا لا يحبونهم”.

ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب رئيسا له يوم الجمعة بعد أداء الكونغرس الجديد اليمين.

(رويترز)