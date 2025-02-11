ترامب: سأعلن عن رسوم جمركية على أساس المعاملة بالمثل

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين إنه سيعلن عن خطط لفرض رسوم جمركية على دول أخرى على أساس المعاملة بالمثل، ربما اليوم الثلاثاء، في تأكيد للتصريحات التي أدلى بها يوم الأحد.

وتحدث الرئيس الجمهوري للصحافيين في المكتب البيضاوي أثناء توقيعه على قرارين بإلغاء جميع الاستثناءات من الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم التي تم فرضها خلال ولايته الأولى، وبرفع الرسوم الجمركية على المعدنين إلى 25 في المئة.

وقال ترامب إنه يدرس أيضا فرض رسوم جمركية على السيارات ورقائق أشباه الموصلات والأدوية.

وذكر مسؤول أمريكي أن الاستثناءات التي بدأت في ولاية ترامب الأولى خرجت عن السيطرة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، ما أدى إلى الموافقة على مئات الآلاف من الاستثناءات لمنتجات محددة.

وعندما سُئل ترامب عن احتمال رد دول أخرى على الرسوم الجمركية الأمريكية، قال “أنا لا أبالي”.

وكان ترامب قد ذكر في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن دولا أخرى فرضت رسوما جمركية على الواردات من الولايات المتحدة لسنوات.

وقال “ليس من العدل أن تستغلنا دول أخرى لسنوات عديدة، والآن فجأة، لا يُسمح لنا بفرض رسوم جمركية”.

وأضاف ترامب خلال المقابلة أنه سيعلن عن “خطة معقدة للغاية” للرسوم الجمركية المتبادلة، ربما يوم الإثنين أو الثلاثاء.

