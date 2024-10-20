سياسة | دولي

ترامب: سأعمل مع ولي العهد السعودي لإعادة السلام إلى المنطقة

21 - أكتوبر - 2024

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الرياض: قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مقابلة خاصة مع قناة سعودية، الأحد، إنه سيعمل مع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من أجل إعادة السلام إلى المنطقة.

ووصف ترامب العلاقات الأمريكية – السعودية بالجيدة في الوقت الراهن، لافتا إلى أنها كانت رائعة أثناء فترة رئاسته، وتعد علاقات عظيمة بكل ما تعنيه الكلمة.

وأضاف الرئيس السابق في سياق المقابلة، أنه يحترم كثيرا العاهل السعودي الملك سلمان، كما يحترم كثيرا ولي العهد، والذي أشار إلى أنه يحظى بالكثير من الاحترام في دول العالم، كما أنه يبلي بلاء حسنا.

وفي سياق متصل، قال ترامب إن الأمير محمد بن سلمان، صاحب رؤية، إذ استطاع تنفيذ الكثير من الأمور التي لم يكن ليفكر بها أحد غيره، وأضاف: “إنه يفعل شيئا عظيما، وهو رجل رائع”.

(وكالات)

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  1. يقول ابن آكسيل:
    أكتوبر 21, 2024 الساعة 5:04 ص

    هههها ………!يعني سأفرض التطبيع الكامل بين الجزيرة العربية و الكيان الصهيوني ……! رغم انف الجميع …ع

    رد
  2. يقول ابوعمر:
    أكتوبر 21, 2024 الساعة 8:17 ص

    سلام على طريقة (المفلس)…

    رد

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