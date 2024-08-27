ترامب: سنبني “قبة حديدية ” للدفاع الصاروخي حول الولايات المتحدة

واشنطن- “القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سينشئ حرسًا وطنيًا لقوة الفضاء وسيبني “قبة حديدية” في الولايات المتحدة أثناء عرض خططه العسكرية خلال خطاب ألقاه يوم الاثنين.

وفي حديثه يوم الاثنين خلال مؤتمر رابطة الحرس الوطني الأمريكي في ديترويت، أشاد ترامب بإنشاء قوة الفضاء، الفرع السادس للجيش الأمريكي. وقد تأسست في عام 2019 لحماية الأصول الأمريكية في الفضاء من التهديدات من روسيا والصين.

وقال “كان أحد إنجازاتي الأكثر فخرًا في ولايتي الأولى هو إنشاء قوة الفضاء، أول فرع جديد للقوات المسلحة منذ أكثر من 70 عامًا؛ إنه أمر كبير”. “الآن وقد أصبحت قوة الفضاء جاهزة للعمل، أتفق مع قيادتك – أنت تريد هذا بشدة – لكنني أتفق على أن الوقت قد حان لإنشاء الحرس الوطني الفضائي كاحتياطي قتالي أساسي لقوة الفضاء الأمريكية”.

وأثار التعليق موجة من التصفيق من جانب الحضور، وشكرهم ترامب.

وتابع ترامب: “بصفتي رئيسًا، سأوقع على تشريع تاريخي لإنشاء الحرس الوطني الفضائي. لذا سنفعل ذلك. كانت قوة الفضاء مهمة للغاية” ، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

وزعم أن الولايات المتحدة كانت تتعرض “للتدمير” في الفضاء قبل إنشاء الفرع العسكري، ولكن بفضل إنشائه، أصبحت البلاد الآن “رائدة في جميع المقاييس الرئيسية في الفضاء”.

يأتي ذلك بعد أشهر من اقتراح إدارة بايدن في أبريل/نيسان دمج أفراد الحرس الوطني الجوي في قوة الفضاء. وفي مارس/آذار، طلبت وزارة الدفاع من الكونغرس إلغاء قانون قائم يلزم المحافظين بالموافقة على التغييرات في وحدات الحرس الوطني للسماح لمئات الأعضاء بالانتقال إلى قوة الفضاء.

وقد أثار الاقتراح، الذي كان من شأنه أن يؤثر على نحو ألف فرد من أفراد الحرس الوطني الجوي، انتقادات حادة من جانب كل حاكم ولاية أميركية تقريبا وعشرات المشرعين . وقد أدى الخلاف إلى عرقلة أي حل لهذه الخدمة الاحتياطية.

وتعهد الرئيس السابق في وقت لاحق ببناء نظام مضاد للصواريخ مماثل لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي “القبة الحديدية”، القادر على اعتراض الصواريخ قصيرة المدى في الجو.

وقال ترامب “سنبني قبة حديدية عظيمة للدفاع الصاروخي حول أمتنا، أراد (الرئيس السابق) رونالد ريغان هذا منذ سنوات عديدة، لكننا لم نكن نمتلك التكنولوجيا في ذلك الوقت. لكن الآن لدينا التكنولوجيا”.

وقد تعهد ترامب مراراً بإنشاء نظام على غرار القبة الحديدية الإسرائيلية، حيث صرح خلال حملته الانتخابية على مدار العام الماضي أنه سيعمل على بناء “أعظم قبة على الإطلاق” بسبب “وجود الكثير من الأشخاص المعادين هناك”.

وبحسب ما ورد، قال خبراء إن النظام الجديد من المرجح أن يبدو مختلفا عن النظام الإسرائيلي، وسيكون له ثمن باهظ، وأضافوا أنه لن يكون له فائدة تذكر في إيقاف الصواريخ قصيرة المدى التي من المفترض أن يحمي ضدها.

وزعم الخبراء أن الهدف الأكثر منطقية قد يكون تطوير درع صاروخي محسن يتضمن عدة أنظمة متعددة الطبقات تعمل مع العديد من وسائل الحماية التي تمتلكها البلاد بالفعل.

وخلال خطاب يوم الاثنين، انتقد ترامب أيضًا الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس لإشرافهما على “انهيار المصداقية والاحترام الأمريكي” في أفغانستان في الذكرى السنوية الثالثة للتفجير الذي وقع في مطار كابول وأسفر عن مقتل 13 من أفراد الخدمة الأمريكية وأكثر من 100 أفغاني.

ووصف الانسحاب من أفغانستان بأنه “اليوم الأكثر إحراجا في تاريخ” الولايات المتحدة.