ترامب: سنرسل “مزيدا من الأسلحة الدفاعية” إلى أوكرانيا

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أنّ الولايات المتّحدة سترسل “مزيدا من الأسلحة الدفاعية” إلى أوكرانيا، في قرار يأتي بعد أن أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي وقف بعض شحنات الأسلحة إلى كييف.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض “سيتعيّن علينا إرسال مزيد من الأسلحة، أسلحة دفاعية بالدرجة الأولى”، مجدّدا إبداء “استيائه” من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم جنوحه للسلم.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أنّ الأوكرانيين “يتعرّضون لضربات قاسية للغاية”.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في مطلع 2022 يصرّ بوتين على مواصلة الحرب لتحقيق كل أهدافها.

وتطالب روسيا خصوصا بأن تتخلّى أوكرانيا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا، فضلا عن شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو إليها بقرار أحادي في 2014، بالإضافة إلى تخلّي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في مطالب ترفضها أوكرانيا بالكامل.

وأكد بوتين مرارا لترامب أنّ موسكو “لن تتخلّى عن أهدافها”، على الرغم من الضغوط الشديدة التي يمارسها عليه الرئيس الأمريكي لوقف الحرب.

وأعلنت الولايات المتحدة، الداعم العسكري الأكبر لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، الأسبوع الماضي تعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى كييف بما في ذلك صواريخ لمنظومة “باتريوت” للدفاع الجوي.

وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، تعهّدت واشنطن بتقديم أكثر من 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

لكنّ ترامب الذي لطالما شكّك بجدوى المساعدات المقدّمة لأوكرانيا لم يحذُ حذو سلفه الديمقراطي ولم يعلن عن أيّ حزم مساعدات عسكرية جديدة لكييف منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي.

(أ ف ب)