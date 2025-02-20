ترامب: سنعيد كل الرهائن المحتجزين في غزة- (فيديو)

ميامي (فلوريدا): قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتحرك لإنهاء الحروب في كل العالم بما في ذلك الشرق الأوسط.
وأضاف ترامب خلال كلمة في ميامي بولاية فلوريدا، “سنعيد كل الرهائن المحتجزين في غزة وبعضهم في حالة صحية سيئة”، وفق تعبيره.
وفي الملف الأوكراني جدد الرئيس الأمريكي انتقاداته للرئيس فولوديمير زيلينسكي وقال إنه كان بمقدوره الحضور لإجراء محادثات مع روسيا في السعودية لو أراد ذلك.
وقال ترامب إنه يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا قريبا.
#ترامب: أنهينا الحرب في قطاع غزة.. ومعنيون بإعادة جميع المحتجزين#القاهرة_الإخبارية #تضامنا_مع_فلسطين #فلسطين pic.twitter.com/uMJDsWZ9MK
— القاهرة الإخبارية – AlQahera News (@Alqaheranewstv) February 20, 2025
(وكالات)
نعيش في أسوأ عصر في التاريخ وسط أقذر ، مجموعة بشرية وجدت على الإطلاق، نتقاتل ونحارب من أجل المال والثروة وننسى إن إننا سنموت عاجلا أم أجلا.
المتنطع البراكمتي صهيوني لا شعور له ولا احساس مقزز في تصرفاته يكره الاسلام و اقول لك. ان غزة رقم صعب
هههه حمامة سلام أنت دونالد ! تريد إقتلاع شعب أبي من أرضه فلسطين التي عاش فيها هؤلاء الأحرار حتى قبل إكتشاف القارة الأمريكية بٱلاف السنين ، إلعب يا ترامپ فإنك في زمن يظن فيه أمثالك من الوقحين أن العالم صالون قمار ، إلعب فالسفح العربي أمامك يخلوا من الرجال