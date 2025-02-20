ترامب: سنعيد كل الرهائن المحتجزين في غزة- (فيديو)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث في قمة ميامي 2025 في ميامي بيتش بولاية فلوريدا 19 فبراير

ميامي (فلوريدا): قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتحرك لإنهاء الحروب في كل العالم بما في ذلك الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب خلال كلمة في ميامي بولاية فلوريدا، “سنعيد كل الرهائن المحتجزين في غزة وبعضهم في حالة صحية سيئة”، وفق تعبيره.

وفي الملف الأوكراني جدد الرئيس الأمريكي انتقاداته للرئيس فولوديمير زيلينسكي وقال إنه كان بمقدوره الحضور لإجراء محادثات مع روسيا في السعودية لو أراد ذلك.

وقال ترامب إنه يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا قريبا.

(وكالات)