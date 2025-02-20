سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب: سنعيد كل الرهائن المحتجزين في غزة- (فيديو)

20 - فبراير - 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث في قمة ميامي 2025 في ميامي بيتش بولاية فلوريدا 19 فبراير

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ميامي (فلوريدا): قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتحرك لإنهاء الحروب في كل العالم بما في ذلك الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب خلال كلمة في ميامي بولاية فلوريدا، “سنعيد كل الرهائن المحتجزين في غزة وبعضهم في حالة صحية سيئة”، وفق تعبيره.

وفي الملف الأوكراني جدد الرئيس الأمريكي انتقاداته للرئيس فولوديمير زيلينسكي وقال إنه كان بمقدوره الحضور لإجراء محادثات مع روسيا في السعودية لو أراد ذلك.

وقال ترامب إنه يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا قريبا.

(وكالات)

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  1. يقول رأي حر:
    فبراير 20, 2025 الساعة 12:43 ص

    نعيش في أسوأ عصر في التاريخ وسط أقذر ، مجموعة بشرية وجدت على الإطلاق، نتقاتل ونحارب من أجل المال والثروة وننسى إن إننا سنموت عاجلا أم أجلا.

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  2. يقول لا احبكم:
    فبراير 20, 2025 الساعة 1:02 ص

    المتنطع البراكمتي صهيوني لا شعور له ولا احساس مقزز في تصرفاته يكره الاسلام و اقول لك. ان غزة رقم صعب

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  3. يقول Abd:
    فبراير 20, 2025 الساعة 4:07 ص

    هههه حمامة سلام أنت دونالد ! تريد إقتلاع شعب أبي من أرضه فلسطين التي عاش فيها هؤلاء الأحرار حتى قبل إكتشاف القارة الأمريكية بٱلاف السنين ، إلعب يا ترامپ فإنك في زمن يظن فيه أمثالك من الوقحين أن العالم صالون قمار ، إلعب فالسفح العربي أمامك يخلوا من الرجال

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