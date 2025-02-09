ترامب: سنفرض رسوما بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم يوم الإثنين

واشنطن: – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن يوم الإثنين أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم، بما في ذلك من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم استيراد أخرى في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال ترامب للصحافيين يوم الأحد على متن طائرة “إير فورس وان” أثناء رحلته من فلوريدا إلى نيو أورلينز لحضور مباراة السوبر بول: “أي صلب يدخل الولايات المتحدة سيخضع لرسوم جمركية بنسبة 25%”، وعند سؤاله عن الألومنيوم، أجاب: “الألومنيوم أيضا” سيخضع للعقوبات التجارية.

كما أكد ترامب أنه سيعلن عن “رسوم جمركية متبادلة” – “ربما يوم الثلاثاء أو الأربعاء”، ما يعني أن الولايات المتحدة ستفرض رسوم استيراد على المنتجات في الحالات التي تفرض فيها دولة أخرى رسوما على السلع الأمريكية.

وقال للصحافيين: “إذا كانوا يفرضون علينا 130% فيما لا نقوم بفرض أي شيء عليهم، فلن يستمر الأمر على هذا النحو”.

(أ ب)