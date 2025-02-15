ترامب: سنلتزم بقرار إسرائيل بشأن استمرار وقف النار في غزة

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستلتزم بقرار تل أبيب بشأن استمرار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، بعد إفراج حركة حماس عن 3 أسرى إسرائيليين، بينهم مواطن أمريكي.
ولفت ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، السبت، إلى أن حماس أطلقت سراح 3 إسرائيليين قبل انتهاء المهلة التي حددها للإفراج عن جميع الأسرى المتبقين.
وأوضح أن الولايات المتحدة ستدعم قرار إسرائيل فيما يتعلق بمواصلة وقف إطلاق النار بغزة.
وقال إنه سيتعين على إسرائيل الآن أن تقرر ما ستفعله بشأن الموعد النهائي المحدد في الساعة 12:00 من ظهر اليوم للإفراج عن جميع السجناء.
وأضاف ترامب أن “الولايات المتحدة ستدعم القرار الذي سيتخذونه (إسرائيل)”.
وفيما يتعلق بإطلاق حماس سراح 3 أسرى بينهم مواطن أمريكي، قال ترامب: “إنهم يبدون في حالة جيدة. وهذا يختلف عن البيان الذي أصدروه الأسبوع الماضي بأنهم لن يطلقوا سراح أي أسير”.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، اقترح ترامب إلغاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس إذا لم يتم إطلاق سراح جميع الأسرى في قطاع غزة بحلول الساعة 12 ظهرا من يوم السبت.
في السياق، دعا الناطق باسم حركة حماس واشنطن “لإلزام إسرائيل” بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حرصا على حياة الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وقال حازم قاسم في بيان إن “على الولايات المتحدة إلزام الاحتلال بالاتفاق إذا كانت حريصة على حياة الأسرى” محذرا أن “لدينا ما نفعله للتعامل مع الاحتلال إذا تنصل من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار”.
(وكالات)
مجرد تساؤل (1)
كيف كشف حماس بأن ترامب مجرد فأر !!!؟؟؟؟
ترامب كان يظن أن حماس مثل الدمى التي يتحكم بخيوطها، التي باعت ذممها بـ “مساعدات رخيسة”، ويُحركها كيف ما شاء وفي أي اتجاه شاء.
فخطاب حماس بما نصه:
“فإذا لم تتمّ إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة 12 من ظهر السبت(15/02/205) ـ أعتقد أنّه موعد معقول ـ فأنا أدعو لأن تُلغى الهدنة)ولأن تُفتح أبواب الجحيم” انتهى الاقتباس
فجاءه الرد العملي دون القولي بالتزام حماس بما تعهدت به وفق اتفاق وإطلاق، بإطلاق ثلاثة أسرى دون غيرهم، بدون زيادة ولا نقصان.
فلم يجد ترامب مجنون أمريكا سوى الاختباء وراء مجرم الكيان النتن ياهو: وألقى عليه بما لم يقدر عليه، لا هذا ولا ذاك، قائلا ما نصه:
“إنه سيتعين على إسرائيل الآن أن تقرر ما ستفعله بشأن الموعد النهائي المحدد في الساعة 12:00 من ظهر اليوم للإفراج عن جميع السجناء” انتهى الاقتباس
فذكرني بالمثل القائل: “تمخض الجبل فولد فأراً”
مجرد تساؤل (2).
ما هي قصة “تمخض الجبل فولد فأراً” !!!؟؟؟؟
” تعود قصة المثل لقديم الزمان حيث كان جماعة من البدو الرحل مسافرين في أحد الوديان، وحين شعورهم بالتعب من السفر قرروا نصب خيمتهم في مكان على ضفة الوادي وقرب الجبل.
وبينما هم يتناولون طعامهم أحسوا بعض الرمال والحجارة الصغيرة تتساقط من الجبل فوق جميع الجالسين، فشعروا بالخوف الشديد؛ ظناً منهم أن خطراً قادماً أو زلزالاً أو بركاناً سيقع، فنهض الجميع مسرعين من المكان، وقاموا بمراقبة الجبل جيداً.
وبعد قليل خرج من أحد الجحور في الجبل فأر، وفرّ أمامهم مسرعاً في الجانب الآخر من الوادي، فضحك الجميع وعندئذ قال شيخهم المثل: “تمخض الجبل فولد فأراً” منقول
هذا المجنون يهدد بفتح أبواب جهنم، بتصريحات سابقة كان يقول هذا المجنون سيهجر غزة يحولها إلى جنة، ما هذه المصطلحات “جنة” “جهنم” من يظن نفسه، لا هو إله ولا وعوده حتمية