ترامب: سنلتزم بقرار إسرائيل بشأن استمرار وقف النار في غزة

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستلتزم بقرار تل أبيب بشأن استمرار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، بعد إفراج حركة حماس عن 3 أسرى إسرائيليين، بينهم مواطن أمريكي.

ولفت ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، السبت، إلى أن حماس أطلقت سراح 3 إسرائيليين قبل انتهاء المهلة التي حددها للإفراج عن جميع الأسرى المتبقين.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستدعم قرار إسرائيل فيما يتعلق بمواصلة وقف إطلاق النار بغزة.

وقال إنه سيتعين على إسرائيل الآن أن تقرر ما ستفعله بشأن الموعد النهائي المحدد في الساعة 12:00 من ظهر اليوم للإفراج عن جميع السجناء.

وأضاف ترامب أن “الولايات المتحدة ستدعم القرار الذي سيتخذونه (إسرائيل)”.

وفيما يتعلق بإطلاق حماس سراح 3 أسرى بينهم مواطن أمريكي، قال ترامب: “إنهم يبدون في حالة جيدة. وهذا يختلف عن البيان الذي أصدروه الأسبوع الماضي بأنهم لن يطلقوا سراح أي أسير”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، اقترح ترامب إلغاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس إذا لم يتم إطلاق سراح جميع الأسرى في قطاع غزة بحلول الساعة 12 ظهرا من يوم السبت.

في السياق، دعا الناطق باسم حركة حماس واشنطن “لإلزام إسرائيل” بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حرصا على حياة الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وقال حازم قاسم في بيان إن “على الولايات المتحدة إلزام الاحتلال بالاتفاق إذا كانت حريصة على حياة الأسرى” محذرا أن “لدينا ما نفعله للتعامل مع الاحتلال إذا تنصل من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار”.

(وكالات)