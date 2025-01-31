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ترامب: سنلزم دول بريكس بعدم إطلاق عملة جديدة أو دعم أي عملة غير الدولار

31 - يناير - 2025

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واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستطلب من الدول الأعضاء في مجموعة بريكس الالتزام بعدم إطلاق عملة جديدة للمجموعة أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي، وإلا فإنها ستواجه رسوما جمركية بنسبة مئة في المئة.

كما حذّر ترامب في وقت سابق دول البريكس من استبدال الدولار.

(رويترز)

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  1. يقول تيسير خرما:
    يناير 31, 2025 الساعة 6:07 ص

    قبل إنشاء بريكس كان اقتصاد كل دولها عالة كاملة على اقتصاد أمريكا عدة عقود لكن إن تم تفعيل تحالفهم سيصبحوا عالة على بعضهم البعض اقتصاديا كما حصل طوال الحرب الباردة فسقط الإتحاد السوفياتي بدون حرب لإتاحته أن يكون حلفاؤه عالة على اقتصاده وبمجرد سقوطه وتخليه عن دول شرق أوربا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية دخل العالم بمرحلة عولمة وتجارة حرة وتحولوا جميعا مع روسيا والصين إلى عالة كاملة على اقتصاد أمريكا لدرجة استنزافه رغم ضخامته فنجح اتجاه امريكا أولا بالإنتخابات الأمريكية.

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  2. يقول ملاحظ:
    يناير 31, 2025 الساعة 6:42 ص

    على تكتل بريكس اعلان الولاء والطاعة لامريكا وعملتها والويل كل الويل لو فكرتم في خلاف ذلك……تلكم هي نصيحة ترامب لهم فعل يخرج التكتل من خم ترامب؟!

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  3. يقول فصل الخطاب:
    يناير 31, 2025 الساعة 6:58 ص

    ههه الغول الأمريكي صار عجوزا وفقد مخالبه إلى الأبد يا أبو العبد😝

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  4. يقول qoraish:
    يناير 31, 2025 الساعة 11:26 ص

    إنهم يعلمون أن نهاية الدولار = بداية نهاية الهيمنة والغطرسة الأميركية على العالم.
    إن الخوف من فقدان هيمنة الدولار يخيفهم لدرجة أنهم (الأميركيون) لا يستطيعون حتى إخفاءه.
    نهاية الدولار = نهاية القوة العسكرية

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