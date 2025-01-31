ترامب: سنلزم دول بريكس بعدم إطلاق عملة جديدة أو دعم أي عملة غير الدولار

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستطلب من الدول الأعضاء في مجموعة بريكس الالتزام بعدم إطلاق عملة جديدة للمجموعة أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي، وإلا فإنها ستواجه رسوما جمركية بنسبة مئة في المئة.
كما حذّر ترامب في وقت سابق دول البريكس من استبدال الدولار.
(رويترز)
قبل إنشاء بريكس كان اقتصاد كل دولها عالة كاملة على اقتصاد أمريكا عدة عقود لكن إن تم تفعيل تحالفهم سيصبحوا عالة على بعضهم البعض اقتصاديا كما حصل طوال الحرب الباردة فسقط الإتحاد السوفياتي بدون حرب لإتاحته أن يكون حلفاؤه عالة على اقتصاده وبمجرد سقوطه وتخليه عن دول شرق أوربا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية دخل العالم بمرحلة عولمة وتجارة حرة وتحولوا جميعا مع روسيا والصين إلى عالة كاملة على اقتصاد أمريكا لدرجة استنزافه رغم ضخامته فنجح اتجاه امريكا أولا بالإنتخابات الأمريكية.
على تكتل بريكس اعلان الولاء والطاعة لامريكا وعملتها والويل كل الويل لو فكرتم في خلاف ذلك……تلكم هي نصيحة ترامب لهم فعل يخرج التكتل من خم ترامب؟!
ههه الغول الأمريكي صار عجوزا وفقد مخالبه إلى الأبد يا أبو العبد😝
إنهم يعلمون أن نهاية الدولار = بداية نهاية الهيمنة والغطرسة الأميركية على العالم.
إن الخوف من فقدان هيمنة الدولار يخيفهم لدرجة أنهم (الأميركيون) لا يستطيعون حتى إخفاءه.
نهاية الدولار = نهاية القوة العسكرية