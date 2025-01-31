ترامب: سنلزم دول بريكس بعدم إطلاق عملة جديدة أو دعم أي عملة غير الدولار

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستطلب من الدول الأعضاء في مجموعة بريكس الالتزام بعدم إطلاق عملة جديدة للمجموعة أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي، وإلا فإنها ستواجه رسوما جمركية بنسبة مئة في المئة.

كما حذّر ترامب في وقت سابق دول البريكس من استبدال الدولار.

(رويترز)