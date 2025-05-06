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ترامب يعلن أن الضربات الأمريكية على اليمن ستتوقف بعدما تم التوصل لاتفاق مع الحوثيين- (فيديو)

منذ 53 دقيقة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة اليمنية على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

ولدى استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المكتب البيضاوي، قال ترامب “أعلن الحوثيون (…) أنهم لم يعودوا يريدون القتال. ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن. وسنكرم ذلك. سنوقف القصف، وقد استسلموا”.

ووعد ترامب بـ”إعلان مهم جدا” قبل جولة شرق أوسطية سيجريها الأسبوع المقبل، لكنه لم يشا إعطاء أي توضيح.

وقال “أعتقد أنه قبل ذلك (الجولة)، سيكون لدينا إعلان مهم جدا جدا نصدره. لن أكشف ماهيته. وهو إيجابي للغاية”، وذلك بعد تطرقه إلى جولة سيجريها في الشرق الأوسط تقوده إلى السعودية وقطر والإمارات بين 13 أيار/مايو الجاري و16 منه.

(وكالات)

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