ترامب يعلن أن الضربات الأمريكية على اليمن ستتوقف بعدما تم التوصل لاتفاق مع الحوثيين- (فيديو)

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة اليمنية على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

ولدى استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المكتب البيضاوي، قال ترامب “أعلن الحوثيون (…) أنهم لم يعودوا يريدون القتال. ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن. وسنكرم ذلك. سنوقف القصف، وقد استسلموا”.

BREAKING: President Trump just announced that the United States will stop the bombings of the Houthis in Yemen, effective IMMEDIATELY, after they called and conceded defeat. “The Houthis have announced to us at least that they don’t want to fight anymore. They just don’t want to… pic.twitter.com/J2H5QchqMC — George (@BehizyTweets) May 6, 2025

ووعد ترامب بـ”إعلان مهم جدا” قبل جولة شرق أوسطية سيجريها الأسبوع المقبل، لكنه لم يشا إعطاء أي توضيح.

وقال “أعتقد أنه قبل ذلك (الجولة)، سيكون لدينا إعلان مهم جدا جدا نصدره. لن أكشف ماهيته. وهو إيجابي للغاية”، وذلك بعد تطرقه إلى جولة سيجريها في الشرق الأوسط تقوده إلى السعودية وقطر والإمارات بين 13 أيار/مايو الجاري و16 منه.

Trump teases he will have a “very, very big announcement to make” before he departs on his Middle East trip: “It’ll be one of the most important announcements that has been made in many years about a certain subject.”pic.twitter.com/7IF28mRpnZ — Breitbart News (@BreitbartNews) May 6, 2025

(وكالات)