ترامب يعلن أن الضربات الأمريكية على اليمن ستتوقف بعدما تم التوصل لاتفاق مع الحوثيين- (فيديو)

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة اليمنية على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

ولدى استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المكتب البيضاوي، قال ترامب “أعلن الحوثيون (…) أنهم لم يعودوا يريدون القتال. ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن. وسنكرم ذلك. سنوقف القصف، وقد استسلموا”.

