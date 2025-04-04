ترامب: “سياساتي لن تتغير أبدا” رغم تواصل تراجع الأسواق- (تدوينة)

واشنطن: تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الالتزام بسياساته فيما تسببت الرسوم الجمركية الجديدة في انخفاضات حادة في أسواق الأسهم العالمية، ووعد بأن يستفيد المستثمرون من نهجه الاقتصادي.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال “بالنسبة إلى العديد من المستثمرين القادمين إلى الولايات المتحدة لاستثمار مبالغ ضخمة من المال، فإن سياساتي لن تتغير أبدا”، مضيفا “هذا هو الوقت المناسب لأن يصبح المرء ثريا، أثرى من أي وقت مضى”.

(أ ف ب)