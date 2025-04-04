سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب: “سياساتي لن تتغير أبدا” رغم تواصل تراجع الأسواق- (تدوينة)

منذ ساعة واحدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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واشنطن: تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الالتزام بسياساته فيما تسببت الرسوم الجمركية الجديدة في انخفاضات حادة في أسواق الأسهم العالمية، ووعد بأن يستفيد المستثمرون من نهجه الاقتصادي.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال “بالنسبة إلى العديد من المستثمرين القادمين إلى الولايات المتحدة لاستثمار مبالغ ضخمة من المال، فإن سياساتي لن تتغير أبدا”، مضيفا “هذا هو الوقت المناسب لأن يصبح المرء ثريا، أثرى من أي وقت مضى”.

(أ ف ب)

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  1. يقول مقهور فلسطيني:
    أبريل 4, 2025 الساعة 3:53 م

    إلى الخراب والعجز الدائم بإذن الله.
    افعل ما تريد ، فأنت تدمر بلادك أولاً ، عوضاً عن المتضررين من سياستكم وظلمكم المقيت

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 4, 2025 الساعة 4:13 م

    هههه إذن ستحصد الأشواك مع كساد الأسواق يا أيها الأرعن المتغطرس المغرور 😎😁☝️🚫

    رد

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