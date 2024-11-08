ترامب سيحكم مثل “الديكتاتور” في “اليوم الأول” من توليه المنصب.. وهذه هي أوامره

واشنطن- “القدس العربي”: من المتوقع أن يبدأ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب العمل فور توليه منصبه بإحداث تغييرات كبرى في مجالات الهجرة والطاقة والسياسة الخارجية.

ففي أواخر العام الماضي، أشار ترامب إلى أنه لن يحكم كديكتاتور “باستثناء اليوم الأول”، وهي إشارة إلى أنه ينوي استخدام السلطة التنفيذية بقوة لتنفيذ التغييرات في سياسات الهجرة والطاقة على وجه الخصوص.

في كل تجمع انتخابي تقريبا خلال هذه الدورة الانتخابية، كانت التصريحات المعدة سلفا للرئيس السابق تتضمن السطر التالي: “في اليوم الأول، سأطلق أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أمريكا”

كما أشار ترامب إلى أنه سيتحرك بسرعة لإلغاء الحماية للشباب المتحولين جنسياً، وأنه سيطرد الرجل الذي يرفع دعوى جنائية ضده.

وبالنسبة لقضية الهجرة، من المرجح أن يركز جزء كبير من أجندة ترامب في اليوم الأول على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة.

وقال مستشار الحملة الانتخابية جيسون ميلر يوم الأربعاء في برنامج “توداي” على قناة إن بي سي: “كل سياسات الحدود الآمنة التي وضعناها في عهد الرئيس ترامب، يمكنه ببساطة أن يقلب المفتاح ويعيدها إلى مكانها كما كانت من قبل. لم تكن بحاجة إلى قانون من الكونغرس”.

وفي كل تجمع انتخابي تقريبا خلال هذه الدورة، كانت التصريحات المعدة سلفا للرئيس السابق تتضمن السطر التالي: “في اليوم الأول، سأطلق أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أمريكا”.

ولاحظت صحف أمريكية، من بينها “ذا هيل” و”واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” أن تنفيذ عملية ترحيل ضخمة كهذه، والتي قال ترامب إنها ستستهدف المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني وخاصة أولئك الذين لديهم سجلات جنائية، سوف يشكل نقلة لوجستية هائلة. وأكد ترامب أنه سيعتمد على أقسام الشرطة المحلية للمساعدة، لكن الجهود ستتطلب تنسيقًا مكثفًا مع الوكالات الفيدرالية، ومن المرجح أن تواجه مقاومة من بعض السلطات القضائية المحلية.

وسوف تكون هذه العملية مكلفة أيضاً. فقد أصدر مجلس الهجرة الأمريكي دراسة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلصت إلى أن جهود الترحيل الجماعي التي تهدف إلى إبعاد 13 مليون مهاجر غير شرعي من البلاد سوف تكلف ما لا يقل عن 315 مليار دولار.

تعهد ترامب بتوقيع أمر تنفيذي “منذ اليوم الأول” لمنع الوكالات الفيدرالية من منح الجنسية الأمريكية تلقائيًا لأطفال الأجانب غير الشرعيين

ومن المرجح أن تعتمد الإجراءات الأخرى التي قد يتخذها ترامب على الفور على السلطة التنفيذية. فقد تعهد ترامب بتوقيع أمر تنفيذي “منذ اليوم الأول” لمنع الوكالات الفيدرالية من منح الجنسية الأمريكية تلقائيًا لأطفال الأجانب غير الشرعيين. ومن المؤكد أن الجهود الرامية إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة ستواجه بعض التحديات القانونية.

ومن المرجح أيضًا أن يستأنف الرئيس المنتخب بناء جدار على طول الحدود الجنوبية، وهو ما أوقفته إدارة بايدن، وقد يتطلع ترامب إلى إعادة فرض سياسات مثل برنامج “البقاء في المكسيك”، الذي أجبر طالبي اللجوء المحتملين على البقاء في المكسيك لانتظار نتائج قضاياهم في محكمة الهجرة الأمريكية.

التدابير المتعلقة بالطاقة والمناخ

تعهد ترامب في اليوم الأول بـ “الحفر، يا صغيري، الحفر”، وهو شعار حملة غامض، يشير إلى أنه سيسعى إلى زيادة إنتاج النفط من مستويات قياسية بالفعل. كما حدد خطوات أكثر تحديدًا سيتخذها لعكس القواعد البيئية التي فرضها بايدن.

ففي اليوم الأول من حملته الانتخابية، تعهد ترامب على موقع حملته على الإنترنت بـ”التراجع عن كل سياسة بايدن التي تسيء إلى عمال السيارات الأمريكيين”. وأشار مرارا إلى أنه سيسعى إلى التراجع عن اللوائح التي تلزم شركات صناعة السيارات بتلبية معايير انبعاثات معينة تحفز زيادة إنتاج المركبات الكهربائية.

وقال ترامب في أغسطس/ آب الماضي، إنه سيلغي قاعدة أصدرتها إدارة بايدن للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وغيرها من الملوثات الناجمة عن محطات الطاقة. وخلال فترة وجوده في البيت الأبيض، أصدر ترامب قواعد أقل صرامة بشكل كبير فيما يتعلق بمحطات الطاقة.

وفي تجمع حاشد في نيوجيرسي في وقت سابق من هذا العام، قال ترامب للحشد إنه سيوقع على أمر تنفيذي في “اليوم الأول” لوقف مشاريع طواحين الهواء، التي تستهدف مصدرا رئيسا للطاقة النظيفة.

وقد يتجه ترامب أيضًا إلى الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ مرة أخرى، ما يعني خروج الولايات المتحدة من الاتفاق العالمي لخفض الانبعاثات. وقد انسحب ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى، لكن الرئيس بايدن أعاد الانضمام إليه بعد توليه منصبه.

السياسة الخارجية

تعهد ترامب في اليوم الأول بالعودة إلى “سياسة خارجية تضع مصالح أمريكا في المقام الأول”، وهو تحول حادت عنه إدارة بايدن، والتي أكدت على التحالفات الدولية، وقادت الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

تعهد ترامب في اليوم الأول بالعودة إلى “سياسة خارجية تضع مصالح أمريكا في المقام الأول”

وقد زعم ترامب أنه سينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى قبل توليه منصبه، رغم أنه لم يقدم تفاصيل محددة حول كيفية تحقيق ذلك. وقد تسببت تعليقات ترامب في إثارة الفزع بين حلفاء كييف من أنه سيدعو إلى اتفاق سلام يسمح لروسيا بالمطالبة بالأراضي الأوكرانية التي غزتها.

وعلى نحو مماثل، أثار ترامب مخاوف بشأن التزامه بحلف شمال الأطلسي. ففي العام الماضي، وافق الكونغرس على تشريع من شأنه أن يمنع أي رئيس من سحب الولايات المتحدة من التحالف دون موافقة مجلس الشيوخ أو صدور قانون عن الكونغرس.

كما أشار الرئيس المنتخب إلى أنه لن يحمي حليفًا في حلف شمال الأطلسي من هجوم إذا لم يساهم بمبلغ كاف في الإنفاق الدفاعي.

إلغاء أوامر بايدن

لقد كان أحد أكبر خطوط التصفيق لترامب في التجمعات الانتخابية هو عندما يتعهد بإبقاء الرجال بعيدًا عن الرياضات النسائية، وإنهاء “جنون المتحولين جنسياً”، وقد أوضح بالفعل كيف سيتراجع عن الحماية للشباب المتحولين جنسياً.

وقال ترامب إنه في اليوم الأول، سيلغي حماية الطلاب المتحولين جنسياً التي أقرتها إدارة بايدن في وقت سابق من هذا العام. وكشفت وزارة التعليم في أبريل/ نيسان الماضي عن مجموعة نهائية من التغييرات على العنوان التاسع لتغطية التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية لأول مرة. وانحازت المحكمة العليا في أغسطس/ آب إلى 10 ولايات يقودها الحزب الجمهوري والتي رفعت دعاوى قضائية لمنع تطبيق القواعد الجديدة.

كما قال الرئيس المنتخب إنه سيعمل منذ اليوم الأول على إلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن “بشأن ترسيخ مبادئ المساواة والسياسات والنهج في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية”. وأكد ترامب أنه سيعيد فرض أمر صادر عام 2020 يحظر الترويج للمفاهيم القائلة بأن الولايات المتحدة عنصرية أو جنسية بشكل أساسي، أو أن عرقًا أو جنسًا واحدًا متفوق بطبيعته.

كما هدد الرئيس السابق بقطع التمويل الفيدرالي عن المدارس التي تروج لفرض اللقاحات. وقد ظهر التهديد وسط اشتباكات حول لقاح كوفيد-19 ومتطلبات ارتداء الكمامات، لكنه أثار قلق خبراء الصحة العامة الذين يخشون أن ينطبق على لقاحات أخرى مثل الحصبة.

إقالة جاك سميث والعفو عن مرتكبي جرائم السادس من يناير

أشار ترامب إلى أنه سيتحرك فور توليه منصبه لإقالة المستشار الخاص جاك سميث، الذي يشرف على القضية الفيدرالية ضد ترامب في واشنطن العاصمة، بسبب جهوده لتخريب انتخابات عام 2020 والبقاء في السلطة.

وقال ترامب في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي: “سأطرده خلال ثانيتين”.

كما تعهد الرئيس المنتخب مرارًا بالعفو عن الأفراد المدانين بارتكاب جرائم بسبب أفعالهم في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول بعنف لوقف التصديق على نتائج الانتخابات.

وقال ترامب في تجمع حاشد في سبتمبر/ أيلول: “في اللحظة التي نفوز فيها، سنراجع بسرعة حالات كل سجين سياسي وقع ضحية ظلم لنظام هاريس. وسأوقع على العفو عنهم في اليوم الأول”.

وأشار الرئيس السابق أيضًا إلى أنه سيسعى إلى ملاحقة المدعين الديمقراطيين ردًا على القضايا القانونية المرفوعة ضده في السنوات الأخيرة بشأن تعامله مع وثائق سرية، وجهوده لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020 وممارساته التجارية.

وقال ترامب في مقطع فيديو نشرته حملته في أبريل/ نيسان 2023: “في شيكاغو وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وكل مدينة أخرى استولى عليها هؤلاء المجانين، يجب أن تواجه مكاتب المدعي العام استدعاءات فيدرالية لموظفيها ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم وسجلاتهم لتحديد ما إذا كانوا قد انتهكوا قانون الحقوق المدنية الفيدرالية بشكل صارخ.