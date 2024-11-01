ترامب سيصبح أول مرشح رئاسي بارز في انتخابات 2024 يزور ديربورن عاصمة العرب في الولايات المتحدة

ميشيغان: من المقرر أن يزور المرشح الجمهوري دونالد ترامب مدينة ديربورن بولاية ميشيغان – أكبر مدينة ذات أغلبية عربية في البلاد – يوم الجمعة، وفقًا لرجل أعمال محلي أصر أولاً على أن يدعو الرئيس السابق إلى السلام في لبنان قبل استضافته.

سام عباس: نتوقع بعض الملاحظات من ترامب حول إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط

وتعد منطقة ديترويت الكبرى موطنًا لأكبر تجمع للأمريكيين العرب في البلاد، حيث يعيش جزء كبير منهم في ديربورن. وقد سادت مشاعر من الإحباط والغضب في المدينة – التي فاز بها الرئيس جو بايدن بهامش 3 إلى 1 – بسبب دعم الإدارة الأمريكية للحرب الإسرائيلية الدامية على غزة.

وبينما تعمل نائبة الرئيس كامالا هاريس من خلال وكلاء لتخفيف التوترات المجتمعية، فإن زيارة ترامب ستكون الأولى لأي من المرشحين، وفقًا لزعيم محلي، أسامة سيبلاني. وفي وقت سابق من هذا العام، التقت هاريس مع رئيس بلدية المدينة الديمقراطي عبد الله حمود، على الرغم من أن مناقشتهما جرت خارج ديربورن.

وقال سام عباس، مالك مطعم “ذا جريت كومونر” في ديربورن، لوكالة أسوشيتد برس إن من المقرر أن يزور ترامب مطعمه.

وقال عباس “نتوقع بعض الملاحظات حول إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط. أنا لست هنا لأتدخل في السياسة. أنا لست هنا لأخبر الناس بأي اتجاه سأصوت. أنا هنا ببساطة لأن عائلتنا تتعرض للذبح ونحن نريد فقط إنهاء الحرب ووقف القصف”.

ورفضت حملة ترامب التعليق على الزيارة، والتي تأتي عقب تجمع حاشد لترامب في ميشيغان الأسبوع الماضي، حيث اصطحب معه مسلمين محليين على خشبة المسرح. كما تلقى تأييدا من اثنين من رؤساء البلديات الديمقراطيين في المدن ذات الأغلبية المسلمة.

في حين لم يؤيد العديد من الزعماء الديمقراطيين في المجتمع هاريس، إلا أنهم ما زالوا سلبيين للغاية تجاه ترامب، ويقولون إن تأييده لا يعكس أغلبية المجتمع. كما يتذكرون دعوته إلى “إغلاق كامل وشامل” لدخول المسلمين إلى البلاد والقيود التي فرضها على سفر الزوار من البلدان ذات الأغلبية المسلمة. ويشير البعض إلى أن ترامب اقترح أنه سيعطي إسرائيل المزيد من الحرية لمهاجمة منافسيها في المنطقة.

During my Administration, we had peace in the Middle East, and we will have peace again very soon! I will fix the problems caused by Kamala Harris and Joe Biden and stop the suffering and destruction in Lebanon. I want to see the Middle East return to real peace, a lasting peace,… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2024

ورغم ذلك، يخشى الديمقراطيون أن يتحول الناخبون الموالون تقليديا إلى ترامب أو مرشحين من أطراف ثالثة مثل جيل شتاين ، أو يتجاهلون قمة التصويت تماما. وقد يكون هذا محوريا في ميشيغان، وهي الولاية التي يرى كلا الحزبين أنها متأرجحة.

وقال عباس إن حلفاء ترامب تواصلوا معه قبل عدة أسابيع بشأن استضافة ترامب في ديربورن. وقبل استضافة ترامب، قال عباس إنه يريد رؤية بيان من ترامب قال إنه يوضح أنه “لديه نوايا لإنهاء الحرب ومساعدتنا في إعادة بناء لبنان، ومساعدة النازحين والمصابين”.

وجاء هذا التصريح يوم الأربعاء، عندما نشر ترامب على موقع X أنه يريد “وقف المعاناة والدمار في لبنان”.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: “سأحافظ على الشراكة المتساوية بين جميع المجتمعات اللبنانية. إن أصدقاءكم وعائلاتكم في لبنان يستحقون العيش في سلام وازدهار ووئام مع جيرانهم، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

وبمجرد أن أصدر ترامب بيانه، قال عباس إنه وافق على استضافة الحدث، ويتوقع أن يحضره ما يقرب من 100 شخص من الجالية، مشيرا إلى “أنه يأتي إلينا ليقول لنا في الأساس: انظروا، لقد فعلت ما طلبتموه مني. إن نواياي الحقيقية هي إحلال السلام وإنهاء الحرب”.

(القدس العربي ووكالات)