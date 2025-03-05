ترامب: “أمريكا عادت” و”الحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه”.

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب أمام الكونغرس مساء الثلاثاء أنّ “أمريكا عادت”، وأنّ الحلم الأمريكي “لا يمكن إيقافه”، مشددا على أنّ الولايات المتّحدة تستعيد اليوم ثقتها بنفسها بعد مرور شهر ونصف على بدء ولايته الثانية.

وقال الرئيس الجمهوري في أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض إنّ “أمريكا عادت”.

وأضاف “الحلم الأمريكي ينمو أكبر وأفضل من أيّ وقت مضى. الحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه، وبلادنا على وشك تحقيق عودة لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل، وربّما لن يشهد مثيلا لها مجددا”.

وأشاد ترامب بمستشاره الملياردير إيلون ماسك وما تقوم به “إدارة الكفاءة الحكومية” التي يقودها لجهة خفض نفقات الحكومة الفدرالية.

ترامب: الحلم الأمريكي ينمو أكبر وأفضل من أيّ وقت مضى. الحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه، وبلادنا على وشك تحقيق عودة لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل

وقال مخاطبا ماسك بعد أن وقف الأخير وسط تصفيق المشرّعين الجمهوريين “شكرا لك إيلون، إنّه يعمل بجدّ. شكرا جزيلا لك، نحن نثّمن ذلك”.

وأقرّ ترامب بأنّ الرسوم الجمركية التي باشر بفرضها على دول عدّة قد تتسبّب “ببعض الاضطرابات” في اقتصاد الولايات المتّحدة “لكنّنا راضون عن ذلك”.

وقال ترامب إنّ “الرسوم الجمركية ستجعل أمريكا غنيّة وعظيمة مرة أخرى. هذا الأمر سيحدث، وسيحدث بسرعة كبيرة. ستكون هناك بعض الاضطرابات، لكنّنا راضون عن ذلك، وتأثيرها لن يكون كبيرا”.

وقال الرئيس الأمريكي إنه تلقى رسالة من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر فيها عن استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف ترامب “في وقت سابق اليوم تلقيت رسالة مهمة من الرئيس زيلينسكي رئيس أوكرانيا. وجاء في الرسالة أن أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام الدائم. لا أحد يريد السلام أكثر من الأوكرانيين”.

ترامب “في وقت سابق اليوم تلقيت رسالة مهمة من الرئيس زيلينسكي رئيس أوكرانيا. وجاء في الرسالة أن أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات”

وانهارت محادثات زيلينسكي مع ترامب في البيت الأبيض يوم الجمعة بعد سجال حاد.

وجدّد ترامب التعبير عن رغبته بأن تسيطر بلاده على غرينلاند، مؤكّدا لسكّان الإقليم الدنماركي المتمتّع بحكم ذاتي أنّ الولايات المتّحدة “ستحافظ على سلامتكم”.

وقال ترامب: “نحن بحاجة إلى (غرينلاند) حقّا من أجل الأمن العالمي الدولي – وأعتقد أنّنا سنحصل عليها. بطريقة أو بأخرى، سنحصل عليها (…) معا، سنأخذ غرينلاند إلى آفاق لم تتخيّلها من قبل”.

وتابع “لقد أنجزنا في 43 يوما أكثر ممّا أنجزته معظم الإدارات الأمريكية في أربع أو ثماني سنوات، وما زلنا في البداية”.

ولم يفوّت الرئيس الجمهوري أيّ فرصة لمهاجمة خصومه الديموقراطيين، وقال “ليس هناك ما أستطيع فعله” لإرضائهم، مضيفا “إنه لأمر محزن للغاية ولا ينبغي أن يكون على هذا النحو”.

وعلى جري العادة تمّ الإعلان بصوت عالٍ عن وصول الرئيس البالغ من العمر 78 عاما إلى قاعة مجلس النواب.

واخترق الملياردير صفوف البرلمانيين الجمهوريين، قبل أن يصل إلى المنصة ليلقي خطابه تحت أنظار رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس جاي دي فانس الذي يتولّى رسميا منصب رئيس مجلس الشيوخ.

وفي قاعة المجلس جلست السيدة الأولى ميلانيا ترامب ومستشار الرئيس المقرب جدا منه إيلون ماسك وقد نال كل منها تصفيقا حارا من الحضور.

بالمقابل، ارتدى نواب ديموقراطيون الأصفر والأزرق، لوني العلم الأوكراني، في لفتة أرادوها دعما لأوكرانيا بعد أن قرّر ترامب قطع المساعدات العسكرية الأمريكية عن كييف، في أعقاب المشادة غير مسبوقة في المكتب البيضاوي.

ارتدى نواب ديموقراطيون الأصفر والأزرق، لوني العلم الأوكراني، في لفتة أرادوها دعما لأوكرانيا بعد أن قرّر ترامب قطع المساعدات العسكرية الأمريكية عن كييف

وطُرد برلماني ديموقراطي من قاعة مجلس النواب بسبب إطلاقه صيحات استهجان خلال إلقاء الرئيس دونالد ترامب أول خطاب له أمام الكونغرس بمجلسيه منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع.

وما أن بدأ الرئيس الجمهوري بإلقاء خطابه حتى انبرى عدد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى إطلاق صيحات استهجان لمقاطعته، وعندما تواصلت هذه الصيحات هدّد رئيس مجلس النواب بإخراج مطلقيها من القاعة إذا لم يكفّوا عنها، فرفض النائب المخضرم من ولاية تكساس آل غرين الاستجابة ووقف رافعا عصاه وصاح بوجه الملياردير الجمهوري ليعمد عندها موظفو الكونغرس إلى مرافقة المشرّع الأسود إلى خارج قاعة مجلس النواب أمام ناظري ترامب.

واستمر خطاب ترامب ساعة و40 دقيقة ليصبح بذلك أطول خطاب على الإطلاق يلقيه رئيس أمريكي أمام الكونغرس.

وحطّم خطاب الرئيس الجمهوري الرقم القياسي السابق الذي سجّله الرئيس الديموقراطي بيل كلينتون في خطابه عن حالة الاتحاد عام 2000.

(وكالات)