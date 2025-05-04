ترامب سيلتقي قادة مجلس التعاون الخليجي خلال زيارته للسعودية

الرياض: يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة مجلس التعاون الخليجي الستة في الرياض خلال زيارته المقررة للمنطقة من 13 إلى 16 أيار/ مايو، على ما أفاد مصدر مقرّب من الحكومة السعودية وكالة فرانس برس الأحد.

وأفاد المصدر المطلع على تفاصيل الترتيبات طالبا عدم كشف اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام، بأن “ترامب سيلتقي قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض” بهدف تعزيز “التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي”.

ويزور ترامب السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 أيار/ مايو، حسبما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الشهر الماضي.

ستكون هذه الزيارة إلى الخليج ثاني رحلة دولية يجريها الرئيس الأمريكي منذ تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، بعد زيارته القصيرة إلى الفاتيكان لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس السبت الماضي.

وتقيم واشنطن علاقات قوية مع دول الخليج العربية كافة، ولها قاعدة عسكرية كبيرة في قطر. وتتوسط سلطنة عمان في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.

وبالنسبة لترامب، تحمل زيارته المرتقبة للخليج الكثير من الفرص الاقتصادية.

الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت على صفقة بيع صواريخ للسعودية بقيمة 3,5 مليارات دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أخطرت الكونغرس بالصفقة التي تشمل شراء السعودية ألف صاروخ جو-جو متوسط المدى من طراز “آيه آي أم-120”.

ويتباهى ترامب بعقد صفقات تجارية كبرى مع السعودية الغنية بالنفط والتي استضافت أيضا محادثات أمريكية مع روسيا وأوكرانيا.

ووعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتعزيز استثمارات بلاده والعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة بـ600 مليار دولار.

والأربعاء الماضي، وقّعت “مؤسسة ترامب” أول اتفاق تطوير عقاري لها في قطر، تضمّن بناء ملعب غولف وفلل سكنية قرب العاصمة الدوحة.

وحضر إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب ونجل الرئيس الأمريكي، حفل التوقيع مع “الديار القطرية” وشريكتها في التطوير العقاري “دار غلوبال”.

وسبق أن عقدت مؤسسة ترامب شراكات مع “دار غلوبال” وهي الذراع الدولي لشركة “دار الأركان” السعودية للتطوير العقاري، شملت بناء برج شاهق في مدينة جدة الساحلية، ومبنى فاخر في دبي، ومجمعّا فندقيا في عُمان.

(أ ف ب)