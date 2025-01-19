ترامب سيوقّع «عددا قياسيا» من المراسيم… وقلق أوروبي من «خططه الانتقامية»

لندن – «القدس العربي» ـ ووكالات: بينما يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لحضور حفل تنصيبه في واشنطن، اليوم الاثنين، تسود حالة من القلق لدى بعض الأوروبيين من طبيعة العلاقة التي ستتشكل بين واشنطن وبلدانهم في عهد الرئيس الجمهوري.

وأعرب السفير الألماني لدى الولايات المتحدة أندرياس ميكايليس

الذي سيمثل بلاده في حفل تنصيب ترامب، عن قلقه من “الخطط الانتقامية” للرئيس المنتخب، ورأى أن برنامجه قد يقوض الديمقراطية في أمريكا، وذلك في وثيقة سرية نشرتها، أمس الأحد، صحيفة “بيلد”.

ووصل الملياردير الجمهوري برفقة زوجته ميلانيا وأفراد آخرين من عائلته إلى مطار دولس الدولي، السبت، قبل أن يتوجه لحضور حدث خاص يتضمن عرضا للألعاب النارية في ناديه للغولف في فرجينيا خارج واشنطن. وقبل ذلك، وعد ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة إن بي سي نيوز بأنه سيوقع عدداً “قياسيا” من المراسيم الرئاسية فور أدائه اليمين الدستورية، الاثنين، في واشنطن.

وقال ترامب الذي سيصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة إن لا عدد دقيقا في ذهنه، لكنه يتوقع أن يوقع عددا “قياسيا” من المراسيم اعتبارا من بعد ظهر الاثنين.

وخروجا عن الأعراف الدبلوماسية المعتادة، رأى ميكايليس في الوثيقة الداخلية السرية، أن ترامب رجل مدفوع بـ “الرغبة في الانتقام” معتبرا أنه قد يتجه نحو “تركيز سلطات قصوى” على حساب الكونغرس والولايات الفدرالية. واعتبر أن المبادئ الديمقراطية الأساسية للولايات المتحدة قد “تقوض إلى حد كبير” بهذه الطريقة لممارسة السلطة.

في المقابل، قال زعيم حزب “الاتحاد المسيحي الديمقراطي”، فريدريش ميرت، خلال مؤتمر صحافي في ختام ندوة لحزب الشعب الأوروبي في برلين، إن “ترامب يمكن التنبؤ به جدا: إنه يعني ما يقوله ويفعل ما يقوله”. وأضاف “سيكون هناك مزيد من الوضوح” بعد تنصيب الجمهوري، اليوم الاثنين.

وتابع: “لا يوجد سبب للنظر بخوف إلى واشنطن الاثنين: (…) لدينا سكان في أوروبا أكثر من الولايات المتحدة وكندا مجتمعتين. إذا كنا متحدين (…) يمكننا تحقيق شيء ما” ولا سيما في ما يتعلق بالدفاع.

ورداً على تهديدات ترامب للأوروبيين بفرض رسوم جمركية شديدة جدا، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، السبت، في مقابلة مع صحيفة “ويست فرانس”: “من لديه مصلحة في حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا؟ الأمريكيون لديهم عجز تجاري معنا، ولكن العكس تماما من حيث الاستثمار. فالعديد من المصالح والشركات الأمريكية موجود في أوروبا”.