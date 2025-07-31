ترامب: عزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين يجعل التوصل إلى اتفاق تجاري معها “صعبا جدا”

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، إن دعم كندا لدولة فلسطين يجعل التوصل إلى اتفاق تجاري معها “صعبا جدا”.

وكتب ترامب عبر شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”: “كندا أعلنت للتو أنها تدعم دولة فلسطين. سيجعل ذلك التوصل إلى اتفاق تجاري معها صعبا جدا!”.

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قال يوم الأربعاء إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة خلال سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضاف كارني للصحافيين أن هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات تتضمن إصلاحا جذريا للحوكمة، وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحركة حماس المشاركة فيها.

(أ ف ب)