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ترامب: على السوريين تدبّر أمورهم فلن نتدخل بشؤونهم

11 - ديسمبر - 2024

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

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واشنطن: قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، إن على السوريين تدبّر أمرهم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل في شؤونهم.

وأوضح ترامب، في تصريح لمجلة “باري ماتش” الفرنسية، أن ما يجري في سوريا لا يندرج ضمن أولويات بلاده.

وأضاف أن إنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا يعتبر من أولويات إدارته، التي ستستلم السلطة رسميا في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأشار ترامب إلى أن حل الأزمات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط أسهل من حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع: “هناك الكثير من الأزمات في العالم. لقد تلقينا أخباراً من سوريا مؤخراً، سيتعين عليهم أن يتدبروا أمورهم لأننا لن نتدخل. وفرنسا لن تتدخل أيضاً”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

(الأناضول)

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