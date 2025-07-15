ترامب: على زيلينسكي عدم استهداف موسكو

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ينبغي على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدم شنّ هجمات على العاصمة الروسية موسكو.

وفي مؤتمر صحافي الثلاثاء، وردًا على سؤال حول ما إذا كان زيلينسكي سيهاجم موسكو أم لا، أفاد ترامب “لا، لا يجب أن يستهدف موسكو”.

ورفض ترامب ادعاءات تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، ملوّحا بفرض رسوم جمركية ثانوية على روسيا في حال عدم توصلها لوقف إطلاق نار مع أوكرانيا.

وأعرب عن “خيبة أمله” إزاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا “خلال الأشهر الـ3 الماضية تمكنت من إيجاد حلول لعدد من الحروب، لكني لم أتمكن من نفس الشيء بشأن الحرب الروسية الأوكرانية”.

وأضاف أن “هذه الحرب هي حرب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وليس حرب ترامب، وأنا هنا لأعمل على تخليصنا جميعا من هذه الفوضى”.

وردا على سؤال مفاده “هل تقف في جهة أوكرانيا”، أفاد ترامب أنه لا يقف مع أي جهة، إنما مع الإنسانية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشنّ روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

(الأناضول)