ترامب ـ هاريس: حامي إسرائيل والمهاجرة آكلة القطط!

ينطبق على انتخاب رئيس أقوى دولة في العالم ما ينطبق على ما يحيط بأي انتخابات من مبالغات المرشحين بالوعود والتحذير من سياسات خصومهم، لكنّ المناظرة الأخيرة التي جرت أول أمس الثلاثاء بين ترامب وهاريس بلغت ذروة غير مسبوقة من المبالغات التي انقلبت بمفاعيل سلبية، إلى حد معقول، على صدقية ترامب وحظوظه، وهو ما كشفته ردود فعله الغاضبة خلال المناظرة، وحديثه بعدها عن «حصول غش» من قبل القناة التلفزيونية التي أشرفت على المناظرة، وتهجمه على إحدى المغنيات المؤثرات اللاتي أعلنت تأييد هاريس بعد بث العرض.

في ما يخصّ القضية الفلسطينية الملتهبة، تنافس المتناظران، كما كان متوقعا، على إعلان دعم إسرائيل، ولكن ترامب، مبرمج الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة اليهودية وراعي مشروع «صفقة القرن» والمقرّ بإلحاق الجولان السوري المحتل بإسرائيل، وجد في إعلان هاريس عن التزامها بحل الدولتين وتذكيرها بضرورة إنهاء الحرب على غزة فورا وإعادة إعمارها فرصة للزعم أن انتخابها سيؤدي إلى «انهيار إسرائيل في غضون عامين»!

تندرج سياسات ترامب ضمن الخط العام لبرامج اليمين المتطرّف في العالم، ورغم الخذلان الكبير الذي تعرّض له الفلسطينيون من قبل إدارة جو بايدن الديمقراطية فإن الفروق في السياسات بين الإدارتين، ستكون مؤثرة وواضحة، ومن الواضح أن بنيامين نتنياهو، وشركاءه من وزراء اليهودية الصهيونية، وقادة الميليشيات الاستيطانية، يواصلون الحرب في غزة ولبنان على أمل وصول ترامب إلى السلطة، أما الفروق بين الديمقراطيين والجمهوريين فيما يخص القضايا الكبرى التي تهمّ البشرية، فستكون شديدة الوضوح، مثلما يتعلق بقضايا المناخ، وما يمثله خط ترامب من دعم للطغاة والأوتوقراطيين وأحزاب اليمين المتطرّف العنصرية، كما ستكون مؤثرة فيما يخص المهاجرين في أمريكا نفسها، وبينهم الأقليات العربية والإسلامية، وكان ترامب واضحا جدا في وعوده ضدها عموما، وضد الفلسطينيين ومؤيديهم واحتجاجاتهم في أمريكا، خصوصا.

خلال خطابها أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي، توقعت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، أن يستمر دونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة، باللجوء إلى «الأكاذيب القبيحة العنصرية والكارهة للنساء» وسخرت أوباما من خطابه الذي يريد تحريض السود على المهاجرين بالزعم أنهم سيسرقون وظائفهم بالقول: «من سيخبره أن الوظيفة التي يسعى إليها حاليا قد تكون مجرد واحدة من وظائف السود؟» (في إشارة إلى فترة حكم زوجها فترتين رئاسيتين واحتمال فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، داكنة البشرة، بالرئاسة).

تمكنت هاريس، خلال المناظرة، من دفع خصمها المعروف باندفاعاته الغريزية إلى الغضب إلى حد أن محللين عديدين اعتبروا تصريحاته سلسلة من الهذيان الغاضب والادعاءات العجيبة بما في ذلك زعمه أن المهاجرين من أمريكا اللاتينية يقومون بأكل القطط والكلاب الأليفة، وهو قول ينضاف إلى سلسلة طويلة جدا من المزاعم والإهانات الموجهة يمنة ويسرة إلى اللاجئين، والأقليات، مثل السود الأمريكيين الذين وصفهم بالفقراء، والبلدان الأفريقية التي وصفها بـ«حفرة القاذورات» إلى المسلمين الذي منع ستة من مواطني بلدانها من الدخول لأمريكا، إلى مهاجري أمريكا اللاتينية الذين اتهمهم بالإجرام وتهريب المخدرات (وصولا إلى أكل القطط والكلاب).

ما يمكن التعويل عليه هو أن ترامب ليس أقرب بكثير إلى نتنياهو وشركائه في الإرهاب والإجرام فحسب، بل هو سند كبير لخط اليمين المتطرّف المعادي للعرب والمسلمين في أوروبا والعالم، أما هاريس، التي لم تقصّر في إعلان دعمها لإسرائيل، فإلى كونها، على الأغلب، أهون الشرّين بالنسبة للفلسطينيين، فإنها قد تساهم في تخفيف غلواء اليمين المتطرّف الأوروبي الذي بدأ يحقق مكاسب في أكثر من بلد، وهو أمر يُحسب حسابه في ميزان العرب والمسلمين المقيمين فيها، كما أن له تأثيرات أخرى في العالم.