ترامب ـ هاريس: حامي إسرائيل والمهاجرة آكلة القطط!

ينطبق على انتخاب رئيس أقوى دولة في العالم ما ينطبق على ما يحيط بأي انتخابات من مبالغات المرشحين بالوعود والتحذير من سياسات خصومهم، لكنّ المناظرة الأخيرة التي جرت أول أمس الثلاثاء بين ترامب وهاريس بلغت ذروة غير مسبوقة من المبالغات التي انقلبت بمفاعيل سلبية، إلى حد معقول، على صدقية ترامب وحظوظه، وهو ما كشفته ردود فعله الغاضبة خلال المناظرة، وحديثه بعدها عن «حصول غش» من قبل القناة التلفزيونية التي أشرفت على المناظرة، وتهجمه على إحدى المغنيات المؤثرات اللاتي أعلنت تأييد هاريس بعد بث العرض.
في ما يخصّ القضية الفلسطينية الملتهبة، تنافس المتناظران، كما كان متوقعا، على إعلان دعم إسرائيل، ولكن ترامب، مبرمج الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة اليهودية وراعي مشروع «صفقة القرن» والمقرّ بإلحاق الجولان السوري المحتل بإسرائيل، وجد في إعلان هاريس عن التزامها بحل الدولتين وتذكيرها بضرورة إنهاء الحرب على غزة فورا وإعادة إعمارها فرصة للزعم أن انتخابها سيؤدي إلى «انهيار إسرائيل في غضون عامين»!
تندرج سياسات ترامب ضمن الخط العام لبرامج اليمين المتطرّف في العالم، ورغم الخذلان الكبير الذي تعرّض له الفلسطينيون من قبل إدارة جو بايدن الديمقراطية فإن الفروق في السياسات بين الإدارتين، ستكون مؤثرة وواضحة، ومن الواضح أن بنيامين نتنياهو، وشركاءه من وزراء اليهودية الصهيونية، وقادة الميليشيات الاستيطانية، يواصلون الحرب في غزة ولبنان على أمل وصول ترامب إلى السلطة، أما الفروق بين الديمقراطيين والجمهوريين فيما يخص القضايا الكبرى التي تهمّ البشرية، فستكون شديدة الوضوح، مثلما يتعلق بقضايا المناخ، وما يمثله خط ترامب من دعم للطغاة والأوتوقراطيين وأحزاب اليمين المتطرّف العنصرية، كما ستكون مؤثرة فيما يخص المهاجرين في أمريكا نفسها، وبينهم الأقليات العربية والإسلامية، وكان ترامب واضحا جدا في وعوده ضدها عموما، وضد الفلسطينيين ومؤيديهم واحتجاجاتهم في أمريكا، خصوصا.
خلال خطابها أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي، توقعت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، أن يستمر دونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة، باللجوء إلى «الأكاذيب القبيحة العنصرية والكارهة للنساء» وسخرت أوباما من خطابه الذي يريد تحريض السود على المهاجرين بالزعم أنهم سيسرقون وظائفهم بالقول: «من سيخبره أن الوظيفة التي يسعى إليها حاليا قد تكون مجرد واحدة من وظائف السود؟» (في إشارة إلى فترة حكم زوجها فترتين رئاسيتين واحتمال فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، داكنة البشرة، بالرئاسة).
تمكنت هاريس، خلال المناظرة، من دفع خصمها المعروف باندفاعاته الغريزية إلى الغضب إلى حد أن محللين عديدين اعتبروا تصريحاته سلسلة من الهذيان الغاضب والادعاءات العجيبة بما في ذلك زعمه أن المهاجرين من أمريكا اللاتينية يقومون بأكل القطط والكلاب الأليفة، وهو قول ينضاف إلى سلسلة طويلة جدا من المزاعم والإهانات الموجهة يمنة ويسرة إلى اللاجئين، والأقليات، مثل السود الأمريكيين الذين وصفهم بالفقراء، والبلدان الأفريقية التي وصفها بـ«حفرة القاذورات» إلى المسلمين الذي منع ستة من مواطني بلدانها من الدخول لأمريكا، إلى مهاجري أمريكا اللاتينية الذين اتهمهم بالإجرام وتهريب المخدرات (وصولا إلى أكل القطط والكلاب).
ما يمكن التعويل عليه هو أن ترامب ليس أقرب بكثير إلى نتنياهو وشركائه في الإرهاب والإجرام فحسب، بل هو سند كبير لخط اليمين المتطرّف المعادي للعرب والمسلمين في أوروبا والعالم، أما هاريس، التي لم تقصّر في إعلان دعمها لإسرائيل، فإلى كونها، على الأغلب، أهون الشرّين بالنسبة للفلسطينيين، فإنها قد تساهم في تخفيف غلواء اليمين المتطرّف الأوروبي الذي بدأ يحقق مكاسب في أكثر من بلد، وهو أمر يُحسب حسابه في ميزان العرب والمسلمين المقيمين فيها، كما أن له تأثيرات أخرى في العالم.
*للأسف كلاهما مؤيد بقوة للكيان الصهيوني المجرم الهمجي.
على العرب والمسلمين الإعتماد
على أنفسهم وترك الأحلام جانبا.
( ما حك جلدك غير ظفرك).
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
(ولكن ترامب … وجد في إعلان هاريس عن التزامها بحل الدولتين وتذكيرها بضرورة إنهاء الحرب على غزة فورا وإعادة إعمارها فرصة للزعم أن انتخابها سيؤدي إلى «انهيار إسرائيل في غضون عامين»!) …
مجرد أضغاث تصوّرات وتخيّلات لذر الرماد في عيون “العرب” ومناصري فلسطين
الناخب الأمريكي يهتم بالإقتصاد و البطالة ببلاده فقط !
الصهاينة بأمريكا منقسمين بين هاريس و ترامب !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
مقال واقعي. اعتقد في حالة فوز كمالا هاريس سيعمل موءيدو اسراءيل في الكونغرس وبعض الموءسسات على إفشال فكرة حل الدولتين والسماح لاسراءيل بخنق غزة وزيادة الضغوط على الفلسطينيين في الضفة الغربية تهجريهم. من قراتي للإعلام العربي اجد ان الخوف من ايران يجعل بعض الدول العربية تفضل ترامب كاره العرب والمسلمين.
ادعو الى عقد مؤتمر قمة عربية اسلامية قبل ممارسة الرئيس الامريكي الجديد عمله في بداية السنة القادمة لارسال وفد عربي اسلامي على مستوى وزراء الخارجية لمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بان تغير سياستها تجاه القضية الفلسطينية وذلك بتبني سياسة جديدة قاءمة على ضرورة انسحاب اسراءيل من الأراضي الفلسطينية وعدم عرقلة ممارسة الدولة الفلسطينية سيادتها على كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
تتميز فترة حكم الديمقراطيين بأنها أكثر الفترات عنفا وتأزما في العالم العربي … لا ننسى كيف اثرت سياسة أوباما الرعناء و لامسؤولة في تمزيق الشعب السوري … الديمقراطيون يقومون بارتكاب الجريمة عن طريق” الامتناع عن التدخل” لترك المجال للفوضى.. والتي غالبا ما تؤدي لنتائج كارثية .. وهم اشد خطرا على البلدان العربية خصوصا .. وهذا واضح اذا ما رجعنا لكرونولوجية الأحداث في العالم العربي لنفهم … اضافة الى الأزمات الاقتصادية التي ترافقهم باستمرار ( ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم ) .. انهم يعملون على تأزيم الاوضاع .. ويستعملهم المتحكمين في بلاد العم سام اكثر من الجمهوريين نظرا لضعفهم وسهولة توجيه مواقفهم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترامب ـ هاريس: حامي إسرائيل والمهاجرة آكلة القطط. ترامب. الحزب الجمهوري او الديمقراطي لا يوجد اختلاف بينهما عندما ينظرون إلى الشرق الأوسط ومصالح الاحتلال الإسرائيلي وعلينا نحن العرب ان نعي ذألك جيدا والان ماذا فعل بايدن في يوم 7 / 10 / 2023 عندما تمكنت المقاومة الفلسطينية من إذلال وكسر هيبة الجيش الإسرائيلي حضر بايدن إلى المنطقة ب الأساطيل والمال وتأييد الغرب بالكامل وهدد جميع الدول العربية أي دولة ستتدخل سيتم تدمرها مثل ما فعل بوش وهدد بحرب صليبية على المنطقة بعد هجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة 2001 وقبل التأكد من المهاجمين. وبايدن الحزب الديمقراطي وبوش الجمهوري هل يوجد فرق بينهم لا يوجد ولكن ترامب شخص غير مرغوب فيه ليس منا فقط بل أوروبا لا تريده وعندما الحكومات الأوروبية لا تريده رغم الحكومات الأوروبية البعض منها يمين متطرف ولكن ترامب غير مرغوب فيه. نحن الدول العربية يجب ان نعتمد على أنفسنا في كل شيء ولان نتمكن من الاعتماد على أنفسنا بدون اتحاد الدول العربية والإسلامية لان نتمكن من فرض ارادتنا وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه ووقف هذه الإبادة.
لاخير فيهما، فكلاهما شر مطلق، لكن كاملا هاريس كانت أكثر لباقة وخبثاً فأرادت استمالة الناخب العربي والافريقي والمسلم من خلال الحديث عن وقف اطلاق النار في غزة وحق تقرير المصير للفلسطينين وحل الدولتين، بعد أن حاصرها طوفان التعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية العادلة وإدانة العالم لمجازر الكيان في فلسطين.
لي رأي مختلف مع الكثيرين، منذ عقود سار العرب و المسلمون و الفلسطينيون في أتجاه “حل الدولتين” أي في إتجاه الطريق المسدود، الطريق المغلق في نهايته و المليء بالأشواك و العقبات في كل قدم منه، الطريق الذي لم يجن الشعب الفلسطيني المظلوم منه شيئًا سوى الآلام و المحن و سفك الدماء و الخراب و التشريد، هل يستطيع أحد أن يخبرني ما الذي جنيناه من شعار حل الدولتين بعد عقود طويلة من الزمن؟ و كما قلت من قبل لا يوجد استراتيجة موضوعية واضحة منذ البداية لخدمة القضية الفلسطينية و تحقيق مكاسب تدريجية على الأرض. و أصبحنا نعيش حالة من الشعارات المزمنة أو حالة من الضبابية و غياب الرؤية بل أصبحنا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا أو كما يقول الشاعر كناطح الصخر يومًا ليوهنها، فلم يضرها و أوهى قرنه الوعل. تحياتي و عزائي لكل المناضلين الذين اجتهدوا بنية حسنة لخدمة الشعب الفلسطيني العزيز.
الوحش الامريكي ياكل البشر لكنه لاياكل الحيونات الاليفة