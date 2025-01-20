ترامب في البيت الأبيض: ماذا ينتظر أمريكا والعالم؟

يحبس العالم أنفاسه للحظة ما بعد تنصيب دونالد ترامب مجدداً رئيساً للولايات المتحدة لعله الأكثر إثارة للجدل في تاريخها.
ترامب نفسه الذي رفض الاعتراف بخسارته قبل أربع سنوات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، والذي اتهم بالإيعاز لمناظريه باقتحام مبنى الكابيتول، والذي نجا من سلسلة من الملاحقات القضائية ومن محاولة الاغتيال، يعود اليوم رئيساً، امبراطورياً، على أمريكا ومن خلاله على العالم، مثيراً توجس جهات مختلفة على امتداد القارات المختلفة. مع هذا تعلق عليه آمال، ستتكفل التجربة وحدها بإظهار صحتها من بطلانها، آمال لجهة إيقاف الحرب الأكثر خطورة في تاريخ الكوكب منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، تلك المستعرة بين روسيا وأوكرانيا والتي تستعد لدخول عامها الثالث بعد أسابيع، هل بمقدور إدارة ترامب العائد ثانية على إيقاف هذه الحرب، وعلى أي أساس؟ هل بحمل أوكرانيا على مراجعة مبدأ سيادتها على أراضيها، أم بحمل روسيا على إعطاء الأولوية للحاجة إلى رفع العقوبات عنها وإعادة ادماجها بالنظام الدولي؟ لكن قبل كل شيء هل يؤمن ترامب حقا بأن ثمة نظاما دوليا، أم أنه سيحاول تخفيض درجة انهماك بلاده بالعالم القديم، أوروبا وآسيا؟
لئن كانت عين الناخب الأمريكي تنظر قبل كل شيء إلى ما ينوي ترامب فعله في قضايا الهجرة وتأمين الحدود مع المكسيك وفرض تعريفات جمركية على الاستيراد، ولئن كانت العلاقة مع أوروبا ومنحى تخفيض الإدارة العتيدة لدرجة انخراطها في حلف شمال الأطلسي، من المسائل التي تعني الكوكب أجمع، وكذلك المسار التنافسي المتشنج مع الصين، إلا أن الشرق الأوسط يبرز بشكل ملح كمنطقة اختبار أساسية لما يمكن أن تنجزه إدارة ترامب ولحجم افتراقها أو لا عن إدارة جو بايدن.
لقد تفاعلت هذه المنطقة بشكل فظيع مع موسم الانتخابات الأمريكية، فتسارعت الأحداث فيها، بشكل مذهل، وأرست الحال على وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ قبل ساعات من تنصيب ترامب، ورئيس جديد للبنان بعد عامين ونيف من الفراغ في الكرسي الأول، قبل أسبوع من هذا التنصيب، وانهيار لنظام آل الأسد في سوريا قبل شهر منه. الجميع في المنطقة متهيب من اللحظة الحالية، يداري توجسه بمقولة شائعة بأن «ترامب رجل الصفقات» في آخر الأمر. والحال أنه لا يمكن البناء على هذا النوع من المقولات فقط. المرحلة الترامبية الجديدة ينتظر أن تشهد تشددا أكبر تجاه إيران، لكن أيضا إعادة صياغة لخطة السلام المقترنة سابقا باسم صهر ترامب جاريد كوشنير. لكن هل يمكن ترجيح الانسجام التام بين ترامب واليمين الإسرائيلي أم أن هذا اليمين غير قابل حتى للتفاعل إيجابا مع توجيهات إدارة أمريكية محافظة عندما يتعلق الأمر بأي مقاربة للموضوع الفلسطيني، حيث يفضل الحاكمون في إسرائيل اليوم أن لا يكون هناك أي مقاربة لهذا الموضوع يمكنها أن تمنح أي شكل من أشكال الدولة ولو على جزء يسير من أرض فلسطين. صفة ترامب كرجل صفقات، ربما ينافسها هذه المرة صفته كمثير لتوجسات أطراف متناقضة مختلفة.
*صعب الحكم على ( ترامب ) الآن.
ربما يحتاج الأمر إلى سنة ع الأقل.
ولا ننس دوره في وقف حرب( غزة ) .
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
ترامب أوقف الحرب الظالمة بغزة !
أما بايدن , فدعم هذه الحرب !!
و لا حول وة لا قوة الا بالله
“لقد تفاعلت هذه المنطقة بشكل فظيع مع موسم الانتخابات الأمريكية، فتسارعت الأحداث فيها، بشكل مذهل، وأرست الحال على وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ قبل ساعات من تنصيب ترامب”اه
أي وقف إطلاق النار في غزة أي بطيخ مبسمر ؟؟
وما زال هناك اعتقال وقتل عن عمد بحق الغزيين من طرف الكيان الصهيوني الإجرامي السافل !!
ههه ولكن ترامب ليس هو رب العالم 😎🤔
بل إنّ البيت الأبيض في ترامب.وليس العكس.
ذكر ترمب وهو يوقع ال executive orders غزة وشواطيء غزة وجو غزة وموقعها عالبحر.
علق سريعا بذلك ولا اعتقد انه فعل ذلك بقصد استعماري صهيوني او استيطاني خبيث تمناه لصهره ابو كوشنر او لنتنياهو لضيق مساحة اسراءيل. اعتقد انه ذكر ذلك بحس المستثمر رجل العقارات ابو الصفقات.
المهم، لو فكر ترمب ان يبني resort على شاطيء غزة فيه gulf course على غرار مقره المدعو mar-a-lago في فلوريدا وهو مقر اهم من البيت الأبيض لم يتبقى امع ولا إمعة في الكون إلا حج اليه طلبا للود والقرب ولتقدبم فرائض الطاعة قبل التنصيب.
الضامن هو الله ولكن ولاكن:
هل يا ترى لو بنى ترمب ذلك المنتجع الغزاوي، هل ستجروء اسراءيل وقتها على قصف غزة؟
مجرد أضغاث تخيلات
لا تستند إلى معرفة يُعول عليها
أعتقد أن الله سبحانه وتعالى قدّر لترامب أن يفوز ثانية لكي يحدث أمر جلل كزوال الكيان الصهيوني مثلاً، تفتت أمريكا إلى أمم متناحرة، حرب عالمية بين الدول الكبرى نتيجة الصراعات على الموارد والطاقة أو تصدع وزوال حلف شمال الأطلسي. لا يمكن لأحد أن يعرف ولكن حتماً سيحدث أمر جلل في الأربع سنوات القادمة. أعتقد أن ترامب سيتم اغتياله.
المؤمنين يتوكلون على الله
الهمل يتوكلون على ترامب وبوتن
لا حول ولا قوة إلا بالله
مرحبا بك
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المحرر
الفضل كل الفضل لفوز ترمب بالرئاسة الامريكية يعود للسيسي…انها الحقيقة …السيسي وشريكيه بن سلمان وبن زايد…انها الحقيقة التي يحاول البعض تجاهلها…مثلما يحاولون تجاهل السيسي ودوره العظيم والكبير في انتصار غزة على الغلو والهمجية الصهيونية….انها علامات كبرى للساعة
معك حق الرئيس المكسيكي له كل الفضل