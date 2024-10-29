سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب في تجمع انتخابي: “أنا لست نازيا”

29 - أكتوبر - 2024

أتلانتا (الولايات المتحدة): قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب خلال تجمع حاشد، الإثنين،  في أتلانتا بولاية جورجيا “أنا لستُ نازيا، أنا نقيض النازيّ”، وذلك بعد أيام عدة من الجدل الذي أثارته تصريحات سابقة منسوبة إليه.

وكان جون كيلي، أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض خلال عهد ترامب، قال إنّ المرشح الجمهوري ينطبق عليه تعريف الفاشيّ، وهو اتهام ردّدته أيضا المرشحة الديموقراطية لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس. ووفقا لكيلي، فإن ترامب قال إنّ الديكتاتور النازيّ أدولف هتلر “فعل أشياء جيدة”.

(أ ف ب)

  1. يقول ابوالسعيد:
    أكتوبر 29, 2024 الساعة 6:42 ص

    كلام وتصريحات ترمب تأتى فى،الوقت المناسب بالتأكيد
    حطا سعيدا االى البيت،الابيض ؟!

  2. يقول ابوالسعيد:
    أكتوبر 29, 2024 الساعة 6:46 ص

    عموما السباق الرئاسى الامريكى سباق بين محور الشر والقتل نفسه لا فرق ملموس

