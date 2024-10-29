ترامب في تجمع انتخابي: “أنا لست نازيا”

أتلانتا (الولايات المتحدة): قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب خلال تجمع حاشد، الإثنين، في أتلانتا بولاية جورجيا “أنا لستُ نازيا، أنا نقيض النازيّ”، وذلك بعد أيام عدة من الجدل الذي أثارته تصريحات سابقة منسوبة إليه.

وكان جون كيلي، أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض خلال عهد ترامب، قال إنّ المرشح الجمهوري ينطبق عليه تعريف الفاشيّ، وهو اتهام ردّدته أيضا المرشحة الديموقراطية لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس. ووفقا لكيلي، فإن ترامب قال إنّ الديكتاتور النازيّ أدولف هتلر “فعل أشياء جيدة”.

(أ ف ب)